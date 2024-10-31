Сколько будет стоить встретить Новый год в Китае?

Тур в Поднебесную обойдется россиянам минимум в 200 тысяч рублей на двоих — без перелетов.

Спрос на путешествия в Китай на новогодние праздники значительно увеличился в этом году, рассказали в Ассоциации Туроператоров (АТОР).

Начиная с конца сентября, россияне уже начали активно бронировать туры на материковый Китай, хотя в общем объеме продаж самым популярным направлением остается остров Хайнань.

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По подсчётам туроператоров, провести в азиатской стране новогодние праздники без авиабилетов и экскурсий будет стоить около 100 тысяч рублей на человека. Самым бюджетным туром может стать экскурсионная поездка по Пекину без перелетов от FUN& SUN. Стоимость такого тура на двоих на 5 ночей будет начинаться от 200 тысяч рублей. Желающие также посетить Шанхай могут взять двойной тур на 6 ночей от компании «Русский Экспресс», он будет начинаться от 260 тысяч рублей и включать размещение в отеле 4*. Есть и более длительные и дорогие туры, включающие посещение одного из древнейших городов мира Сианя и Тибета, но их стоимость на двоих перевалит за полмиллиона рублей.

А вот туры изначально включающие перелёт будут начинаться от 290 тысяч рублей на двоих за 6 ночей с заездом в отель 29 декабря. Цены на новогодние туры в Китай выросли на 10-15% в этом году и номер в отеле 5* с завтраком в этот период может обойтись паре туристов в 20-30 тысяч рублей на двоих за ночь.

При этом туроператоры предупреждают, что не все отели на материковой части Китай организовывают празднование Нового года для гостей – а вот на острове Хайнань праздновать скорее всего будут, и закладывать на новогодний ужин стоит как минимум 10-15 тысяч рублей на человека.