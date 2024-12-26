Сколько россиян встретят Новый год на борту самолета?

Эксперты рассказали, куда летят туристы на праздничные каникулы.
13% россиян, вылетающих 31 декабря, встретят Новый год на борту самолета. Об этом рассказали «Ленте.ру» аналитики сервиса «Путешествия в Т-Банке».
Большинство (75%) туристов полетят за границу: в Таиланд, Турцию, ОАЭ, на Шри-Ланку и Сейшелы. А четверть (25%) будут совершать длительные перелеты по России: в Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Владивосток, Улан-Удэ и Красноярск. Средняя стоимость авиабилета на внутреннем направлении в этом году составила 24 400 рублей, а на международном — 88 900 рублей.
При этом, отметили эксперты, перелеты в канун нового года не очень популярны у россиян. Большинство путешественников выбрало датой перелета на отдых 4 января. В России они чаще всего выбирали Москву, Сочи и Калининград, а за рубежом — Таиланд, ОАЭ и Турция.
Планы на Новый год: от Китая до ОАЭ
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