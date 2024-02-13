Сколько россияне готовы потратить на отдых в 2024 году

Сбер провел онлайн-опрос среди жителей Москвы и регионов.

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Опрос показал, что 60% россиян заранее планируют отпуск и нацелены на путешествие в 2024 году. Подавляющее большинство (90%) собираются совершить поездки внутри страны. Чаще всего планируются поездки в Краснодарский край, Санкт-Петербург, Москву, Алтайский край и Крым. В среднем россияне готовы потратить на отдых в 2024 году 126 тысяч рублей. Больше других намерены израсходовать жители Дальнего Востока страны (150 тысяч), а меньше всего – жители Уральского федерального округа (104 тысячи), говорится в сообщении пресс-службы Сбера.

В прошлом году россияне совершили 153 миллиона внутренних поездок, то есть многие в течение года путешествовали неоднократно. По сравнению с 2022 годом турпоток вырос на 28,6%.

Почти половина этого турпотока пришлась всего на пять субъектов РФ. Это Московская область, Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Ленинградская область. Наибольший рост числа туристов в прошлом году продемонстрировали регионы Северного Кавказа: Чеченская Республика (106%), Дагестан (89,4%) и Карачаево-Черкесия (69,7%).

По общему объему потраченных туристами денег лидируют Краснодарский край, Московская область, Москва, Санкт-Петербург и Ленинградская область. В каждом из этих регионов туристы в 2023 году израсходовали более 100 миллиардов рублей. 23% этих расходов – траты на кафе, услуги и развлечения. Общегодовой оборот денежных средств туристов в поездках по России в прошлом году достиг 1,8 триллиона рублей.