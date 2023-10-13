Сколько россияне потратили на отдых внутри страны этим летом

ВЦИОМ опубликовал данные опроса российских туристов.

Средняя сумма, потраченная российскими гражданами на отдых летом 2023 года внутри страны, составила 63 158 рублей. В летний сезон 2022 года расходы равнялись 38 605 рублей – об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Отвечая на вопрос социологов о том, как изменились условия для отдыха и досуга в России за последний год, более трети его участников (36%) говорили об изменениях в лучшую сторону, чаще такого мнения придерживались молодые люди (40%).

Респондентов, заявивших об ухудшениях, оказалось 19%, чаще такие оценки дают респонденты 25-34 лет (26%), показывают результаты исследования, опубликованные на сайте ВЦИОМ. 22% респондентов не заметили перемен в отдыхе внутри страны, 23% затруднились высказать определенное мнение.

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Свыше четверти респондентов (27%), отдыхавших в России, отметили, что больше всего им понравилась красивая природа. Качество сервиса в гостиницах и санаториях похвалил каждый седьмой (14%). На высокую стоимость отдыха указали 22%, о недостаточно налаженной транспортной инфраструктуре – 9%. Всероссийский телефонный опрос проводился 16 сентября среди 1600 респондентов.