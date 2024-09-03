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№ 3 (12)

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Russian Traveler №3(12) 2024
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Сколько россияне тратят на покупку сувениров?

Фото: Jametlene Reskp / Unsplash

Оказалось, немало.

В среднем жители России могут потратить на сувениры из путешествия не менее 20 тысяч рублей. Такими цифрами поделились аналитики сервиса «Купибилет». 

Их исследование показало, что более трети россиян хотят привезти домой из отпуска что-то оригинальное, отражающее культуру народов и стран, в которых они побывали.

Например, самые популярные сувениры из поездок — керамические изделия, созданные по старинным технологиям, тканые ковры ручной работы, старинные монеты и ювелирные украшения, а также национальные костюмы, маски, и музыкальные инструменты.

Однако 19% опрошенных честно признались, что предпочитают сильно не усложнять себе жизнь — они привозят из отпуска обычные туристические магниты, 7% сказали, что довольны кружками и одеждой с символикой городов и стран, где побывали. 11% респондентов рассказали, что привозят из поездок памятные сувениры для себя — не для близких и родных. Почти одна пятая россиян предпочитает привозить из поездок «съедобные» гостинцы: местные приправы, соусы, напитки и деликатесы. Ну а 16% опрошенных не покупают сувениры в поездках. 

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