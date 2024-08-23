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Сколько стоил самый дорогой авиабилет этим летом?

Фото: Unsplash

Россиянин отдал за полет из Москвы в Барселону почти миллион рублей.

Самый дорогой авиабилет, купленный этим летом, стоил почти миллион — 949 926 рублей. Об этом рассказали аналитики сервиса «Купибилет».

За эти деньги один россиянин слетал бизнес-классом из Москвы в Барселону. На втором месте оказался маршрут из Буэнос-Айреса в Москву, цена в одну сторону составила 835 346 рублей. На третьем — перелет из российской столицы в Будапешт за 767 695 рублей.

В экономклассе самыми дорогими стали рейсы Москва — Панама Сити (440 014 рублей в одну сторону) и Москва — Мехико (414 061 рубль).

В то время, самыми дешевыми в сезоне стали рейсы из Калуги в Минск (2415 рублей в одну сторону), из Антальи в Екатеринбург (2697 рублей) и из Минеральных вод в Ереван (2727 рублей).

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