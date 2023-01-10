Сколько стоил самый дорогой тур по России в 2022 году?

Компания отдала 3 500 000 рублей за речную прогулку в Сибири.

Самым дорогим туром по России в прошлом году стал круиз по Енисею за 3 500 000 рублей, а самая дорогая зарубежная поездка — в Турцию — обошлась туристам в 25 000 000 рублей. Такие данные представили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В круизе по Енисею принимала участие компания из семи человек. Они проплыли на теплоходе «Максим Горький» из Дудинки в Красноярск, заплатив за это 3 567 168 рублей. Речную прогулку организовал туроператор «ВодоходЪ».

Также в десятку самых дорогих российских туров вошли поездки в Кисловодск, Анапу, Сочи, Москву, Петербург и Сибирь. Их стоимость варьировалась от 1 500 000 до 3 500 000 рублей.

Красноярск, маршрут для хайкинга Фото: Резвов Дмитрий Альбертович

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В топ-10 дорогих зарубежных туров попали ОАЭ, Турция, Сейшелы, Мальдивы, а также тур в Антарктиду из Аргентины. Самым дорогим стал месячный отдых в Турции от туроператора FUN&SUN — 25 010 000 рублей ($370 тыс.). Его забронировала семья из шести человек на лето 2023 года.

Как отметили в АТОР, за последние три года цены на люксовые туры по РФ сильно выросли. До пандемии коронавируса самые дорогие стоили от 595 000 до 2 100 000 рублей. Однако со снятием ограничений такие предложения резко подорожали.