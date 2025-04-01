Сколько стоила самая дорогая поездка россиян в марте?

Туристы отдали более 2000 000 за полторы недели в Дубае.

Компания россиян потратила более 2 000 000 рублей на отдых в Дубае в марте. Это стало самой дорогой поездкой за месяц по данным сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Четверо путешественников провели в Дубае 10 дней с проживанием в дорогой пятизвездочной гостинице и отдали за это 2 050 000 рублей. На втором месте рейтинга оказались двое россиян, которые три недели отдыхали в Бостоне и потратили 1 853 000 рубля. А на третьем — семья из трех человек, которая на шесть дней слетала в Париж за 1 830 000 рублей.

В России самой дорогой поездкой оказался двухнедельный тур в Екатеринбург, за который пара отдала 432 000 рублей (проживала в пятизвездочном отеле только с включенными завтраками). На втором месте — восемь дней в Эсто-Садке с проживанием в пятизвездочном отеле за 419 тыс. рублей. А на третьей — отдых в Москве. Четверо человек проживали шесть дней в пятизвездочном отеле без питания за 400 000 рублей.

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