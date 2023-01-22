Сколько стоит отдых на горнолыжных курортах России?

Эксперты назвали самые дорогие и дешевые варианты.

Этой зимой россияне тратят за проживание на горнолыжных курортах в среднем 29 100 рублей (бронирование на четверо суток). За год их траты выросли примерно на 52%, сообщает Суточно.ру.

Дороже всего обходится отдых в Эстосадке на Красной Поляне — в среднем туристы платят за жилье 35 900 рублей (+23%) к прошлому году. Примерно столько же входит жилье в Архызе (+44%), тройку замыкает Шерегеш (32 500 рублей, +50% к прошлому году. Средняя продолжительность бронирования составляет 4-5 суток.

Дорогие варианты есть и в Московской области — к примеру, элитный курорт Курово в Сорочанах. Средняя стоимость аренды там составляет составила 15 тысяч рублей.

«Но в целом, если поискать, тут можно найти и сравнительно недорогие варианты за 5000-6000 рублей в сутки», — отмечает владелец и генеральный директор Суточно.ру Юрий Кузнецов.

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Фото: Unsplash

Дешевле всего сейчас обходится аренда в Губахе — 10 300 рублей за всю поездку, Хвалынске — 11 000 рублей, Белокурихе — 12 300 рублей, Байкальске — 13 100 рублей, Белорецке (ГЛЦ Мраткино) — 13 200 рублей, Манжероке — 14 200 рублей и Южно-Сахалинске — 18 500 рублей.

В число самых популярных курортов этой зимы также вошли Кировск, Домбай, Терскол на Эльбрусе, Абзаково. Но там расходы на аренду у туристов уже составляют 20-25 тысяч рублей.