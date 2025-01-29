Сколько стоит отдых на Мадагаскаре этой весной?

Цена перелета на остров и обратно стартует от 126 тысяч рублей.
Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщает, что неделя на Мадагаскаре весной для двоих туристов обойдется приблизительно в полмиллиона рублей. Билет на рейс авиакомпании Emirates с пересадкой на майские праздники будет стоить от 145 до 155 тысяч рублей в обе стороны, но есть и более бюджетные варианты — от 126 тысяч рублей.
Цена тура меняется в зависимости от его продолжительности и содержания, уточняют в АТОР. Без учета авиаперелета минимальная стоимость наземного обслуживания за неделю составит 450 тысяч рублей. Также доступны элитные варианты размещения: проживание в самом дорогом отеле Мадагаскара, Miavana Time + Tide, начинается от 3,7 тысячи долларов (около 360 тысяч рублей) за ночь на одного гостя.
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Ранее сообщалось, что африканская страна Малави отменила визы для российских туристов.