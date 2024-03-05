Сколько стоит отдых по системе «все включено» в Крыму?

Такой тур в мае обойдется как минимум в 45-55 тысяч рублей на двоих.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) раскрыла данные о том, сколько будет стоить отдых по системе «все включено» в Крыму на майские праздники и во второй половине июня. Все цифры приведены для тура на двоих на семь ночей и без учета проезда.

Трехзвездочный отель — от 45-55 тысяч рублей в мае и от 55-65 тысяч рублей в июне; Четырехзвездочный отель — 80-125 тысяч рублей в мае и от 120 тысяч рублей в июне; Пятизвездочный отель — от 100 тысяч рублей в мае и от 230 тысяч рублей в июне.

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Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что цены на путешествия по России в 2024 году вырастут, как минимум, на 7-10% из-за роста стоимости всех составляющих турпакета.