Сколько стоит отдых в самом дорогом городе мира?

Пятидневное путешествие в Гонконг обойдется россиянам в сумму около 300 000 рублей.

Пакетный тур в Гонконг, признанный самым дорогим городом мира, обойдется россиянам в 284 000 рублей на двоих. Стоимость путевок, которые этой зимой предлагает China Travel, назвали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В программу поездок входит визит в плавучую деревню Абердин и на ювелирную фабрику, подъем на самую высокую точку острова — пик Виктория (552 метра над уровнем моря) и посещение популярного пляжа — бухты Отпора.

То, что Гонконг оказался самым дорогим городом для иностранцев, выяснилось по итогам расследования ECA International в марте 2022 года. Причинами этого назвали рост цен и укрепление местной валюты в прошлом году. Самая дешевая чашка кофе в Гонконге обойдется в 5,2 доллара (около 320 рублей), литр бензина — 3,4 доллара (214 рублей), а килограмм помидоров — 11,5 доллара (725 рублей).

Пока для туристов есть два варианта путевок: в первый входит пятидневное путешествие с проживанием в четырехзвездочном отеле The Harbour View Hongkong, трансфер, транспортное и экскурсионное обслуживание по программе, русскоязычный гид. Во второй вариант также включен перелет по маршруту Москва — Дубай — Гонконг и обратно авиакомпанией Emirates.

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Вид на город и здание Международного финансового центра с пика Виктории Фото: Сергей Богомяко / фотохостинг rtraveler.ru

В первой половине декабря путевка в Гонконг без расходов на авиабилеты будет стоить примерно в 160 тысяч рублей на двоих. А тур с включенным перелетом — от 284 тысяч рублей на двоих.