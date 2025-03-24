Сколько стоит самый дорогой щенок в мире?

Животное оценили почти в полмиллиарда рублей.

Самого дорогого щенка в мире продали за 5,7 миллиона долларов (484 миллиона рублей). Об этом сообщает New York Post.

Такую цену запросили за восьмимесячного пса из США по кличке Кадабомб Оками, помеси волка и кавказской овчарки. Несмотря на юный возраст, он весит 75 килограммов, а его рост составляет около 75 сантиметров в холке. Щенка приобрел индийский собаковод С. Сатхиш.

«Я потратил 500 миллионов рупий на покупку этого щенка, потому что люблю собак, люблю заводить уникальных собак и привозить их в Индию», — объяснил он.

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Щенку по кличке Кадабомб Оками 8 месяцев Фото: Tv9 Kannada / YouTube

Индиец рассказал, что в прошлом занимался разведением собак, но десять лет назад бросил это занятие. Сейчас у него есть собаки более чем 150 пород, которых он показывает людям за деньги. И это приносит высокий доход: более 11 тысяч долларов (934 тысячи рублей) за пять часов.