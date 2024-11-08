Сколько стоит встреча Нового года в Катаре?

Туроператоры отмечают заметный рост спроса на отдых в Катаре в новогодние даты.

Отсутствие виз, прямые рейсы и широкая база отелей – вот лишь несколько факторов, которые повышают притягательность Катара для россиян, рассказали туроператоры Вестнику АТОР.

В агентствах отмечают, что спрос на направление повысился настолько, что ближневосточное государство может войти в десятку самых популярных стран для празднования Нового года.

«Кроме того, Катар активно развивает событийный туризм, организуя музыкальные фестивали, концерты знаменитостей и этапы мировых серий автогонок – все это также способствует росту спроса», – пояснили в компании Space Travel.

В Space Travel рассказали, что стоимость полного пакетного тура в четырёхзвездочный отель Дохи на 7 ночей будет начинаться от 122 тысяч рублей с человека – в эту стоимость также входит перелёт, завтраки и медицинская страховка. Стоимость проживания в пятизвёздночном номере стартует от 166 тысяч рублей на одного.

При этом эксперты отмечают, что новогодний отдых в люксовых отелях Катара всё равно на 5-7% дешевле поездки в ОАЭ, особенно если выбирать между Дохой и Дубаем. Помимо полноценных туров, компании также предлагают туристам наземное обслуживание, с самостоятельной покупкой билетов.

Путешественникам стоит помнить, что Катар – мусульманская страна, где запрещены ввоз и свободная продажа алкоголя. Это значит, что бутылочку шампанского в магазине вы не купите, а при въезде в страну его просто конфискуют (правда, обещают вернуть при выезде). Но российским туристам всё же волноваться не стоит — практически все отели и ночные клубы продают спиртное, иногда в виде «алкогольных пакетов», где за 30-40 долларов в день вы сможете употреблять напитки бара и отеля безлимитно. С дресс-кодом в отелях и ночных клубах тоже проблем нет, туристы могут одеваться на свое усмотрение, закрывать плечи и колени просят только в общественных местах в знак уважения к мусульманским традициям и обычаям.

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Доха, Катар Фото: Hongbin / Unsplash

В Новый год туроператоры обещают туристами красочные салюты на набережной Дохи Корниш, а также масштабные вечеринки, например в ресторане The Lagoon отеля The Ritz Carlton Doha 5*.

«Катар как новогоднее направление только набирает популярность у россиян. Но у страны большой потенциал. Зимой здесь не жарко, поэтому максимально комфортно и тем, кто любит экскурсии, и тем, кто хочет расслабиться и полежать у бассейна или на пляже», – рассказала руководитель отдела по разработке продукта туроператора ITM group Ирина Юрина.

«При этом, если мы сравниваем равнозначные по уровню отели в Катаре и в соседних ОАЭ, то цены у катарских отелей стабильно привлекательнее, а ситуация с местами на Новый пока гораздо лучше».

Пока что прямые перевозки в Катар осуществляет лишь национальный перевозчик Qatar Airways, но туроператоры надеются, что появление новых рейсов от российских авиакомпаний даст дополнительный импульс в развитии этого направления среди россиян.