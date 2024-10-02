Сколько стоит встретить Новый год в Африке?

Россиянам предложили провести там праздники за 1000 000 рублей.

Туроператоры раскрыли цены на новогодний отдых в странах Африки. Они начинаются от 500 тысяч рублей, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

К примеру, у ITM group сегодня можно купить экскурсионный тур на Новый год в ЮАР от 1 100 000 рублей, а в Кению — от 610 000 рублей на двоих, в стоимость входят авиабилеты и проживание. Space Travel продает туры «Сафари в Крюгер парке и отдых в Мозамбике» по цене от 499 000 рублей, а PAC Group — тур «Два побережья ЮАР и незабываемое сафари» от 590 000 рублей на двоих, тоже с авиабилетами.

Эксперты отметили, что экзотические страны Африки становятся все популярнее у россиян — в таких поездках можно совместить экскурсии, сафари и пляжный отдых. В этом году спрос на них увеличился на 10-15% по сравнению с прошлым.

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