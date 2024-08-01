Сколько стоят осенние туры в Японию?

Стоимость путешествий из России начинается от 118 тысяч рублей с человека.

Осенью стоимость экскурсионного тура в Японию начинается от 118 тысяч рублей с человека без учета авиаперелета. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Цена зависит от категории отеля, маршрута и количества экскурсий.

Так, восьмидневный тур «Классическая Япония» с проживанием в двух- или трехзвездочных отелях с завтраками и экскурсиями обойдется от 151,5 тысячи рублей с человека, без учета авиабилетов. 11-дневный тур «Японские клены, горячие источники и снежные обезьяны» стоит от 250 тысяч рублей с человека.

А 12-дневный тур «Большое путешествие в Японию» с гарантированным вылетом из Москвы — 320 тысяч рублей с человека. Авторский групповой тур «Охота на момидзи» (так называют сезон красных клёнов в Японии – сравнимый по популярности с сезоном цветения сакуры) продолжительностью 11 дней обойдется от 553,6 тысячи рублей с человека, включая авиаперелет.

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Ранее в АТОР сообщили, что турпоток в Японию из РФ по итогам 2023 года оказался в 4,1 раза больше, чем годом ранее, но в 2,85 раза меньше, чем было до пандемии Covid-19, в 2019 году.