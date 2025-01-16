Сколько тратят на сувениры российские туристы?

Чаще всего из туристических поездок россияне привозят символические сувениры — магниты, брелки, футболки, кружки и другие предметы с изображением достопримечательностей. Вторая по популярности категория — гастрономические подарки.

Как утверждают авторы исследования из «Авито», почти три четверти россиян (73%) везут сувениры из поездок родственникам, половина – друзьям, 29% — второй половинке и только 14% для себя. Чаще всего путешественники ограничиваются символическими покупками — магнитами, брелками, футболками, кепками, кружками и другими предметами с изображением достопримечательностей. Так ответили три четверти из тех опрошенных, кто покупает сувениры. 43% привозят из путешествий гастрономию: местные сыры, шоколад, специи, чай, кофе или алкоголь. Треть опрошенных предпочитают украшения, аксессуары или что-то для дома.

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Что касается стоимости, то в среднем россияне готовы потратить на сувениры 3,2 тысячи рублей. Самый большой бюджет на эту статью расходов в поездке у москвичей (3,9 тысячи рублей), а наиболее экономны в покупке подарков из путешествий жители Ростова-на-Дону (2,6 тысячи рублей) и Краснодарского края (2,7 тысячи рублей). В целом по стране 22% опрошенных планируют уложиться при покупке сувениров в тысячу рублей, а 17% закладывают сумму от 5 тысяч рублей.