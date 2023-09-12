Слово «турист» во всем мире – ругательное. Как это влияет на индустрию? Мнение эксперта

Авторская колонка Владимира Николаева, основателя и руководителя туристической компании, организатора vip-туров с десятилетним опытом. Владимир объясняет, чем турист отличается от путешественника.

Вы обращали внимание, как по-разному мы оперируем терминами «турист» и «путешественник»? Когда мы сами уезжаем из дома, мы — путешественники, если это делает сосед, он — турист. Именно туристы создают очереди, портят окружающую среду, и из-за них постоянно растут цены. От путешественников же только благодать — открытие неизведанных мест, потрясающие фотографии и захватывающие рассказы. Захотелось разобраться, справедливо ли это?



Пару лет назад я имел неосторожность написать статью с заголовком «Давайте построим город на Байкале». Поводом послужило закрытие Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, который так не нравился экологам. Предприятие остановили, а территорию законсервировали. Десятки гектаров земли комбината находились прямо на берегу озера, и я предположил, что это может стать идеальным местом для его трансформации в туристическую зону. Парки развлечений, рестораны, отели, спа-комплексы, плюс под боком есть горнолыжный курорт — лучше места не придумать. России бы не помешало такое место, но в комментариях меня разнесли.



Прежде мне не приходилось сталкиваться с таким снобизмом по отношению к своим идеям. Как я потом выяснил, катализатором послужила мысль о том, что Байкал перестанет быть уделом путешественников, а станет пристанищем туристов. Если привести все комментарии к общему знаменателю, то туристы — это облако саранчи, которое после себя оставит пустыню, полную боли и сожалений о том, что мы не смогли уберечь этот девственный оазис для будущих поколений. Только истинные ценители природы, с гитарами, растрепанными бородами и подогретой тушенкой достойны этих мест.



Мне захотелось понять, почему термины «туризм» и «турист» во всем мире имеют негативные ассоциации, как это влияет на индустрию, и правда ли «путешествия» и «путешественники» – вещи другого порядка? Я провел сравнение базы сложившихся стереотипов и паттернов, которые одинаковы практически для всех стран мира, где есть практика монетизации природы.

Из архива Владимира Николаева

Цель поездки



Туристы обычно ищут отдых, развлечения и популярные достопримечательности. Они следуют популярным маршрутам и используют уже готовую инфраструктуру, которая предназначена для отдыха и развлечений.



Путешественники в поисках более глубокого опыта пытаются погрузиться в культуру и природу места. Предпочитают менее избитые пути, посещают абсолютно дикие места, где из инфраструктуры только то, что создал всевышний.



Продолжительность пребывания



Туристы проводят в месте назначения короткое время — недельный отпуск или выходные.



Путешественники изучают местность «до отрыжки», могут потратить на одну локацию месяц–два, а то и полгода, чтобы лучше узнать местных жителей, культуру, традиции и самого себя.



Подготовка и планирование



Туристы планируют свое путешествие заранее, бронируют отели, экскурсии и транспорт.



Путешественники свободны в своих планах, часто принимая решения на ходу.



Отношение к комфорту



Туристы предпочитают хорошие отели, рестораны и организованные экскурсии.



Путешественники готовы к неожиданностям, комфорт для них вещь второстепенная. Они, как правило, выбирают недорогие гостиницы, палатки или останавливаются у местных жителей.



Взаимодействие с местными жителями



Туристы взаимодействуют с местными в основном в контексте обслуживания (рестораны, отели, экскурсии), общение ограничивает незнание языка страны пребывания.



Путешественники стремятся к общению с местными жителями, чтобы узнать их истории, культуру и образ жизни, нередко изучают языки для лучшего понимания.



Взаимодействие друг с другом



Туристы открыты к общению с другими туристами, объединяются в группы, проводят время вместе.



Путешественники признают только местных жителей, даже других путешественников принимают не всегда, а общение с туристами избегают вообще, часто относятся к ним пренебрежительно.



Манера отдыха и развлечений



Туристы стараются за минимальный срок выжать максимум из места пребывания — банан-ресторан, шашлык-машлык, баня-Маня.



Путешественники предпочитают вдумчиво впитывать энергию места, из развлечений: костер, общение о потоках космической энергии, умывание в реке.



Финансы



Туристы выделяют максимальный бюджет на минимальный по продолжительности период поездки.



Путешественники выделяют минимальный бюджет на максимальный по продолжительности период поездки.



Обмен опытом между категориями



Туристы готовы к новому опыту и могут заходить на территорию путешественника, например, совершить легкое восхождение или переночевать в палатке вдали от цивилизации, чаще всего при условии профессионального сопровождения



Путешественники в гробу видали туристические достопримечательности.

Фото из архива Владимира Николаева Фото: из архива Владимира Николаева

Такое резюме я отправил в ChatGPT, а при просьбе суммировать данные и дать характеристики получаем следующий результат:



«Туристы — люди с деньгами, хорошим настроением, желанием общаться, а воздействие они оказывают только на предназначенные для этого места, да и то под профессиональным присмотром. С другой стороны, высокомерные путешественники, убежденные в своей исключительности, которые исследуют нетронутые места, топчут девственную траву, жгут костры из заповедных дров, а из валюты у них только речи о познании себя и светодиодный фонарь. При этом они почему-то убеждены, что эти места разрешено посещать только им».



Идем дальше и смотрим, как оценивали и сравнивали эти категории Святой Августин, Рональд Харвуд, Роберт Кеннеди, Лао Цзы и Марк Твен, люди, у которых не было нейронок. Вот подборка самых известных цитат:

Про туристов



«Туризм: первая мировая индустрия, которая учит людей быть недовольными тем, что у них есть».



«Туризм убивает ту самую уникальность, которую ищут туристы».



«Туристы уходят и забывают, а местные остаются и помнят».



«Ни одно место не становится лучше после появления туристов».



«Туризм превращает уникальные места в товары на прилавке, предназначенные для одноразового использования».



Про путешественников



«Путешествие тысячи миль начинается с одного шага.»



«Мир книга, и те, кто не путешествуют, читают лишь одну страницу.»



«Путешествие лучше всего начинать как можно раньше и как можно дольше продолжать.»



«Самая опасная штука — это не путешествовать.»



«Путешествие — это не место, куда вы идете, это то, что делает с вами это место.»

Фото: Фото из архива Владимира Николаева

Цитаты сравнения



«Путешественник видит то, что он видит. Турист видит то, что пришел посмотреть».



«Турист считает минуты, путешественник забывает о времени».



«Туризм — это про себя, путешествия — это про мир вокруг нас».



«Туристы учат истории из путеводителей, путешественники — из разговоров с местными».



«Туристы стремятся к комфорту, путешественники — к пониманию».

Фото: Фото из архива Владимира Николаева

«Путешественник видит то, что он видит. Турист видит то, что пришел посмотреть». Что делать тем, кто видит то, что видит и он пришел ради того, чтобы на это посмотреть? При каком количестве человек в группе путешественники становятся туристами? Если Эверест одна из самых известных вершин в мире, получается ее покорение вовсе не восхождение, а туристическая прогулка?

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Если человек забрался в самое отдаленное место на Земле и по неосторожности сжег реликтовый лес, это уже негативное влияние туризма или все еще элемент познания природы? Допустим, находясь в Индии, ты не захотел ушатывать желудок и вместо Пхаал Карри взял бургер – значит, турист, а если рискнул, но неделю просидел в туалете, то путешественник, правильно?

Чувствуется некий диссонанс в оперировании терминами и понятиями, который свалил все горе на одних и превознес других. Противостояние длится десятилетиями, а по факту эти две категории – неотъемлемые части одной бизнес-системы. Знали бы туристы о Памире, плато Путорана, песках Сайншанды и палящем солнце Дархана, если бы путешественники, которые первыми там побывали, не рассказали об этом?



Вообще-то нет ничего плохого, если один человек будет сочетать в себе сразу две сущности, и по факту так и есть на самом деле. Сегодня мне хочется с рюкзаком идти на Белуху, а завтра откисать в Termi di Saturnia c пина-коладой. Присмотритесь к себе, мы ведем себя как туристы большую часть жизни, посещая рестораны, передвигаясь на такси в начищенных ботинках и пялясь в телевизор по вечерам. Находясь дома, мы не преодолеваем лужи вброд и не готовим пельмени на костре.



Моя команда занимается организацией путешествий с 2011 года, в нашей практике были абсолютно попсовые маршруты в лакшери-формате, скажем, по Исландии, и совершенно дикие экспедиции на севере Красноярского края и Южном полюсе. Во всех трех вариантах участвовали одни и те же клиенты — это реальный кейс.

Фото: Фото из архива Владимира Николаева

Это я к тому, что нет ничего плохого в том, чтобы когда-то быть туристом, а когда-то путешественником. На прошлой неделе мы с женой ели чебуреки в столовой, а в субботу в 19:00 у нас забронирован столик в ресторане с двумя мишленовскими звездами. Не стыдно ни за один из вариантов, честно.

Фото: Фото из архива Владимира Николаева

Думаю, нужно сбавить давление на туристов и жить проще, тем более у туристической отрасли плюсов гораздо больше, чем минусов.

Экономический вклад



Туризм — это вторая нефть, только качать его можно бесконечно. Отели, рестораны, парки развлечений, казино, гольф-клубы — туристы готовы тратить на все. Для некоторых стран это ключевая отрасль экономики, которая генерирует не только деньги, но и новые рабочее места. Есть масса примеров, когда доходы, полученные от туризма, государства реинвестируют в инфраструктуру и образование.



Часто можно услышать, как жители туристических городов вроде Венеции или Парижа, могут жаловаться на толпы туристов, которые оккупировали их любимые места. Во время пандемии я видел обратную картину — они умоляли правительство вернуть их обратно. Даже сейчас мы регулярно получаем приглашения в разные страны мира, чтобы заново восстановить все рабочие контакты и трафик туристов.



Культурный обмен



Туризм способствует культурному обмену, если люди из разных стран и культур встречаются, это может расширить горизонты, улучшить взаимопонимание и привести к позитивным коллаборациям. Многие благодаря путешествиям принимали решения, например, о масштабировании бизнеса, привнося в чужую страну часть своей культуры.



В текущих условиях есть риски культурных столкновений, на почве религии, расы или национальности. Хотя при моем двадцатилетнем стаже путешествий, даже если и случались какие-то непонимания, они воспринимались как положительный опыт. Даже будучи туристом, а не путешественником, ты пассивно впитываешь другие культуры и расширяешь кругозор. Это позволяет впоследствии интегрировать лучшие мировые примеры и практики у себя дома.

Польза для местных жителей



Говоря про местных жителей, в пример обычно приводят тех, кто недоволен, но забывают про тех, чья жизнь благодаря туризму изменилась к лучшему. Речь не про отельеров, рестораторов и туристические компании, а об обычных людях. Рыбаках, ремесленниках, собственниках техники, гидах, владельцах мастерских и небольших магазинов — обычных людях, которые получают возможность больше зарабатывать и делать свою жизнь чуть комфортнее.



Защита окружающей среды



Когда я случайно заехал в визит-центр Байкальского биосферного заповедника, не поверил, что это возможно в таком неочевидном месте — Европа в чистом виде. Современная архитектура, зоны отдыха, современная техника, место, за которое ни секунду не стыдно. Туризм помогает развивать такие проекты и привлекать больше финансирования, чтобы обустраивать новые тропы и стоянки, устанавливать туалеты, превращать просветительскую деятельность из скучной рутины в интересный людям процесс. Если туризма нет, то смысл этим заниматься?



Да, часто под эко-мишурой вуалируют сливы денег, тем не менее положительные примеры тоже есть не только за рубежом, но и в России.



Финальное



Сейчас скажу мысль, от которой у Греты Тунберг напрягутся все вены на лице. Цивилизованный туризм и туристы сохраняют природу, а не уничтожают ее. Да, развитие инфраструктуры делает природные объекты доступными для массового посещения, но суть современного подхода в том, чтобы избежать неконтролируемого трафика, который был, есть и со временем будет только расти.

Фото: Фото из архива Владимира Николаева

Напоследок еще несколько цитат, которыми оперируют, когда нужно показать, насколько плохо думать о развитии туризма, и что природу-матушку необходимо оставить только для людей, подходящих под образ путешественника:



«Мы не наследуем Землю от наших предков, мы занимаем её у наших потомков».



«Будущее будет зеленым, или его не будет вообще».



«Что мы делаем с лесами мира, так мы делаем с нашими душами».



«Только после того, как последнее дерево будет срублено, последняя река отравлена, последняя рыба поймана, вы поймете, что деньги нельзя есть».



«Долг каждого человека — знать и учиться, как он может сохранить планету».



Сейчас расплачусь. Друзья, ну камон, кто из нас собрался жить вечно?



Кто реально готов отказаться от одного из самых главных кайфов в жизни (путешествий) в пользу псевдосохранения природы и поколений, которые мы не увидим? Кто-то из здравомыслящих людей во время путешествий вырубает леса или отравляет реки кислотой? Байкальский целлюлозный комбинат, между прочим, не мое поколение построило.



Быть туристом одинаково приятно, так же, как и путешественником — это как сменить костюм. Никого не должно волновать, как и где вы отдыхаете, просто получайте удовольствие от жизни.