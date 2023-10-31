Сложности с поездками в Европу не тревожат россиян

Они уступили страхам из-за отсутствия голливудского кино.

Россияне не слишком тревожатся из-за сложностей с путешествиями в Европу — это следует из результатов «Национального индекса тревожностей. КРОС» за III квартал 2023 года. Исследование выявляет и ранжирует тревожности россиян на основе анализа СМИ и социальных медиа. Авторы исследования выявляют не только актуальные тревожности, но и уровень их приживаемости (обсуждения) в обществе.

«По Индексу приживаемости (чем он выше, тем в большей степени тревожность характерна для соцсетей по сравнению с повесткой в СМИ) сложности с поездками в Европу заняли последнее место. Лидерами стали беспилотники, утрата позиций в космосе и отсутствие в прокате голливудского кино («Барби», «Оппенгеймер»), — рассказали Russian Traveler в компании КРОС.

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Главным поводом для возникновения тревожности, связанной с заграничными поездками, стал выпущенный в начале сентября Еврокомиссией документ, согласно которому россиянам был запрещен ввоз в ЕС личных автомобилей, а также техники и личных вещей вплоть до одежды и косметики (всего 160 позиций). Данная тема активно раскручивалась в СМИ, однако пользователи соцмедиа реагировали в меньшей степени, особенно после выхода разъяснений, что ограничения коснулись только автомобилей.

В ТОП-10 по приживаемости в III квартале 2023 года также появились тревожности, связанные с электросамокатчиками, подорожанием такси, ситуацией в гражданской авиации. По сравнению со II кварталом ушли опасения, связанные с контрнаступлением ВСУ.

«Мы видим, что летний период стал «разгрузочным» для общества — суммарные показатели тревожностей в топе почти в два раза ниже, чем во втором квартале. Косвенным свидетельством этого стала и высокая приживаемость тревог в связи с неудачей миссии «Луны-25», и невозможностью легально посмотреть «Барби» и «Оппенгеймера», которые опередили по этому показателю и слухи о мобилизации, и рост цен на бензин» — отметил Андрей Лебедев, директор по аналитике КРОС и автор исследования.

В ТОП-3 по Суммарному индексу (оценка суммарного присутствия тревожности: сумма Медиа индекса и Соцмедиа индекса) вошли опасения, связанные с беспилотниками, курсом рубля и ценами на бензин. Сложности с поездками в Европу в индексе заняли четвертое место.

Ранее сообщалось, что правительство Шри-Ланки приняло решение отменить плату за визы для граждан России и еще шести стран до 31 марта 2024 года.