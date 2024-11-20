Случайный знак в паспорте помешал россиянам отправиться в отпуск

Речь идёт о знаке «меньше» (<) – его случайно поставили в МВД ребёнку в графу пола.

Туристы из Благовещенска выиграли дело против МВД после того, как ошибка в загранпаспорте ребёнка стоила им отдыха в Таиланде.

Судя по материалам дела, семья приобрела путевку на трёх человек в турфирме на сумму 201,7 тысячи рублей и собиралась отправиться на отдых из аэропорта Хабаровска. Однако на таможне выяснилось, что загранпаспорт самого младшего из них оказался непригоден: в графе пол вместо символа «М» стоял знак «<». В результате документ изъяли, а семья была вынуждена вернуться домой ни с чем.

Расстроенные туристы сначала обратились в турагентство с просьбой частично компенсировать убытки за поездку: стоимость тура, проживание в гостинице, стоимость железнодорожных билетов из Благовещенска до Хабаровска и обратно обошлись им на сумму 219,4 тысячи рублей. В турфирме пошли навстречу и вернули семье 100,7 тысячи за несостоявшийся тур.

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Позже женщина подала гражданский иск в Благовещенский городской суд Амурской области с требованием взыскать с отдела полиции, отвечавшего за выдачу загранпаспорта, остаток суммы, а также компенсацию морального вреда за испорченный отдых в размере 100 тысяч рублей.

В итоге суд удовлетворил иск о взыскании с МВД убытков на сумму 118,7 тысячи рублей и даже попросил полицию компенсировать семье моральный ущерб – правда, на сумму гораздо меньше заявленной, всего лишь на 20 тысяч рублей.

Ранее в МИДе порекомендовали россиянам тщательнее проверять паспорта после получения и устранять ошибки до начала путешествий – особенно это касается правописаний имён, содержащих буквы «е» и «ё».