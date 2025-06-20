Смерть от маленькой царапины: где туристы заражаются бешенством и как этого избежать?

Туристы привозят смертельную вирусную инфекцию из стран Африки и Азии, где заболевание всё ещё сильно распространено среди бродячих животных.

Недавно британская путешественница стала жертвой смертельно опасного вируса бешенства всего лишь после одной небольшой царапины. Медицинские эксперты отмечают, что девушку можно было спасти, если бы она вовремя обратилась в больницу и получила необходимую вакцину. Как защитить себя от угрозы во время путешествий?

Бешенство – особо опасное смертельное заболевание вызываемое одноименным вирусом (Rabies virus). Заражение происходит при контакте со слюной во время укуса больными животными — в основном собаками, а также летучими мышами (в особенности в Америке, Индии, Австралии и Африке). В США, например, бешенство распространено среди енотов, скунсов и лисиц. После укуса инкубационный период составляет от 10 дней до 3-4 месяцев. После проявления первых симптомов развитие болезни стремительное: вирус распространяется по нервным путям, достигает слюнных желез и коры головного мозга. Больные ощущают повышенную чувствительность к яркому свету, резким звукам, испытывают водобоязнь, галлюцинации и судороги. Дальше наступает стадия паралича и неминуемая смерть.

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Врачи утверждают, что после появления симптомов лечение практически никогда не бывает эффективным. Но нужно помнить, что начало болезни можно предотвратить: сразу после укуса бездомным или диким животным рану как можно раньше необходимо обильно промыть водой и обработать спиртом. Дальше следует незамедлительно обратиться в медицинское учреждения для получения вакцинации или введения антирабической иммуноглобулиновой обработки. В данном случае счет может идти буквально на часы.

В этом и была ошибка британской туристки, которая привела к смертельной трагедии. Во время путешествия в Марокко девушку поцарапал бродячий щенок. Путешественница, обожающая животных, посчитала рану незначительной и проигнорировала царапину. Однако спустя несколько месяцев после возвращения домой с курорта она почувствовала сильнейшую головную боль. Вскоре боль переросла в неврологические нарушения: женщина потеряла способность говорить, глотать и ходить. Несмотря на госпитализацию, спасти туристку не удалось – после проявления симптомов её уже было не спасти.

В британском медицинском сообществе напомнили туристам, что после контакта с дикими и незнакомыми животными не стоит пренебрегать даже мельчайшими ранами, через которые вирус может просочиться в организм. Время в этом вопросе играет ключевую роль – обращение в медучреждение должно быть незамедлительным.

Бешенство передается через укусы животных или контакт с зараженной слюной, и прививка особенно необходима не столько туристам, сколько тем, кто живет в сельской местности, работает с животными или занимается охотой. В настоящее время в России существует как минимум 6 типов вакцин против бешенства и антирабические иммуноглобулины.

При травмах и укусах важно в первые часы обратиться за медицинской помощью для экстренной вакцинации в ближайший травмпункт, сообщить врачу все обстоятельства укуса и пройти курс вакцинации до конца. Людям, имеющий постоянный контакт с животными и высокий риск заражения бешенством, рекомендуют проходить курс профилактической иммунизации.