У стюардессы российского самолета в небе остановилось сердце

Из-за этого лайнер пришлось экстренно сажать.

У стюардессы самолета, летевшего из Сочи в Москву, произошла остановка сердца. Из-за этого Airbus A321 пришлось экстренно посадить в Волгограде, пишет Telegram-канал SHOT.

По данным канала, девушке стало плохо после того, как самолет набрал высоту и летел на высоте 10 000 метров. Когда бортпроводница потеряла сознание, капитан корабля обратился по громкой связи к пассажирам и спросил, есть ли среди них врач.

Стюардессе повезло: в самолете летел глава столичного Росздравнадзора Роман Курынин. Он оказал девушке первую помощь и за 10 минут смог запустить ее сердце.

После того, как самолет совершил посадку в Волгограде, стюардессу передали врачам скорой помощи, которые уже поджидали ее в аэропорту. Сейчас сотрудница авиакомпании находится в больнице, а самолет успешно долетел в пункт назначения.

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