Смотреть на Санкт-Петербург с высоты. Самые эффектные смотровые площадки

Санкт-Петербург — город, где рождается хорошее настроение. Любоваться Северной столицей можно бесконечно, главное — найти правильный ракурс. Подготовили ТОП-10 самых популярных смотровых площадок города на Неве.

1 Колоннада Исаакиевского собора

Адрес: Исаакиевская площадь, 4

Высота: 43 метра

Время работы: С 1 мая по 30 сентября с 10:00–17:30 и 18:00–21:00, ежедневно.



Первая смотровая площадка в нашем списке — колоннада Исаакиевского собора, самая известная и посещаемая в Санкт-Петербурге. Как сообщает visit-petersburg.ru, официальный портал города: с высоты 43 метров здесь открывается панорамный вид на центральную часть города. Рассмотреть можно Неву, Исаакиевскую и Дворцовую площади, Спас на Крови, Дом книги, Смольный и Казанский соборы, здание городской думы, Ростральные колонны, Мариинский дворец.



Вход на площадку расположен с южной стороны храма. Чтобы полюбоваться захватывающими видами, нужно преодолеть две с половиной сотни ступенек по винтовой лестнице.

Фото: isaakievskiy.ru

2 Башня Городской думы

Адрес: Невский проспект, 33

Высота: 47,5 метров

Время работы: каждый день с 10:00 до 22:00 (выходной – среда)



Башня городской думы — одна из архитектурных доминант великолепного Санкт-Петербурга. До 1850-х годов башню использовали в качестве звена оптического телеграфа Петербург — Варшава, отсюда передавали сообщения с помощью световых сигналов. Сегодня же здесь открыта смотровая площадка.



Что вы увидите с высоты? Гостиный двор, Казанский, Исаакиевский, Смольный и Владимирский собор, Дом Зингера и Базилику Святой Екатерины.

Фото: tchcenter.ru

3 Звонница Смольного собора

Адрес: площадь Растрелли, 1

Высота: 50 метров

Время работы: пн-сб с 8 до 20.00, вс с 7 до 20.00



С высоты 50 метров открываются захватывающие виды на Большеохтинский мост, Воскресенский собор, здания Смольного института и правительства Ленинградской области.



Кроме того, отсюда можно рассмотреть силуэты Исаакиевского и Петропавловского соборов.

Площадка Смольного собора Фото: George Shuklin, wikipedia commons.

4 Колокольня Петропавловского собора

Адрес: Петропавловская крепость, 3Ж

Высота: 122 метра

Время работы: с 1 мая по 1 октября два раза в день – в 13:00 и 14:30 ежедневно. В остальное время — по заявкам в составе групп (запись по телефонам +7 (812) 498-07-20, 230-03-29)



Колокольня Петропавловского собора расположена на Заячьем острове. Её возвели в 1712 году и несколько раз перестраивали из-за пожаров. Как рассказывает официальный портал Санкт-Петербурга visit-petersburg.ru, сегодня это самое высокое сооружение в исторической части Санкт-Петербурга, а до 2012 года ещё и самое высокое здание в городе.

Небольшая смотровая площадка находится на втором ярусе трехъярусной колокольни. С этой точки можно полюбоваться панорамами Васильевского острова и Петроградской стороны, а также Адмиралтейской и Дворцовой набережными.

Фото: Wolfgang Moroder, wikipedia commons.

5 Невская панорама

Адрес: Петропавловская крепость, 3Ж

Высота: 9 метров

Время работы: с 09.00 до 20.00 ежедневно

Еще один маршрут в Петропавловской крепости. Здесь нет каких-то заоблачный высот, зато виды – классические и разнообразные. Невская панорама – это прогулочный маршрут по стене Петропавловской крепости, от Государева до Нарышкина бастиона. Вы увидете Троицкий мост, Дворцовую набережную, эрмитажем, Спас на крови, Исаакий и Дворцовый мост.

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6 Смотровая площадка Владимирского собора

Адрес: Владимирский проспект, 20

Высота: 41 метр

Время работы: ежедневно с 11:00 до 19:00 в четверг и субботу и с 12:00 до 17:00 в остальные дни.



Смотровая площадка Владимирского собора – точка, которая появилась у города всего год назад. Отсюда открывается впечатляющий вид на центральную часть Северной столицы и её архитектурные доминанты: Спас на Крови, Исаакиевский собор, небоскрёб «Лахта Центр».

Фото: vladimirsobor.spb.ru

7 Терраса музея «Фотогалерея имени Карла Буллы»

Адрес: Невский, 54

Высота: 15 метров

Время работы: без выходных с



В начале XX века сделать фотографию у Карла Буллы считалось большой удачей. Он был главным императорским фотографом, за портретами к нему приходили Лев Толстой, Фёдор Шаляпин, Илья Репин.



Сейчас в здании расположены частный фотосалон, музей и фонд исторической фотографии. Смотровая площадка находится на балконе салона, с неё открывается вид на Невский проспект и Садовую улицу.

Фото: bullafond.ru

8 Вид на город с крыши новой сцены Мариинского театра

Адрес: ул. Декабристов, д. 34

Высота: 28 метров

Время работы: допуск на крышу начинается за час до спектакля



Площадка на крыше новой сцены Мариинского театра доступна для всех, кто купил билет на спектакль. Если прийти в театр чуть раньше, то можно увидеть с нового ракурса Театральную площадь и Никольский морской собор. Вход на смотровую закрывают за десять минут до начала постановки.

9 Смотровая площадка Казанского собора

Адрес: Казанская площадь, 2

Высота: 72 метра

Время работы: с 10:00 до 18:00 с мая по сентябрь включительно. Выходной – третья среда каждого месяца.

Казанский кафедральный собор – один из крупнейших храмов Санкт-Петербурга. Со смотровой на его крыше открываются шикарные виды на Дом Зингера, Невский проспект, канал Грибоедова, сквер с фонтаном перед Казанским собором и башню городской думы.



Также площадка позволяет рассмотреть в деталях уникальный купол храма диаметром 17,7 метров.

Фото: kazansky-spb.ru

10 Обзорная площадка в лофте «Этажи»

Адрес: Лиговский проспект, 74

Высота: 27 метров

Время работы: с 9 до 23



Лофт открыли для посетителей 7 лет назад, с тех пор это место превратилось в популярное арт-пространство. Здесь проходят выставки, мастер-классы, концерты. С высоты 27 метров открывается вид на Владимирский и Исаакиевский соборы, Петропавловскую крепость.

Фото: loftprojectetagi.ru