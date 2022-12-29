Собака загрызла кошку на борту российского самолета

Немецкий терьер сумел выбраться из клетки на борту авиалайнера.

Немецкий охотничий терьер загрыз кошку Аманду в багажном отсеке российского самолета, летевшего из Санкт-Петербурга в Калининград. Во время рейса, который выполняла авиакомпания «Россия», пес сумел выбраться из клетки, разгрыз переноску, в которой находилась кошка по кличке Аманда, и растерзал ее.

Представители авиакомпании подчеркнули, что ее сотрудники перед полетом проверили как целостность всех переносок, так и их надежность. Перевозчик также пояснил, что изначально немецкий терьер и Аманда не видели друг друга — они находились на разных позициях багажно-грузового отсека самолета.

«Необходимо использовать только сертифицированные переноски и клетки, предназначенные для перевозки животных», — посоветовали пассажирам в авиакомпании «Россия».

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Там также отметили, что клетки и переноски должны подходить животному по характеристикам и изготавливаться из прочных материалов.

Между тем хозяин погибшей кошки уже направил претензию в авиакомпанию: по его мнению, Аманду посадили рядом с собакой, что запрещено правилами перевозки.