Немецкий терьер сумел выбраться из клетки на борту авиалайнера.
Немецкий охотничий терьер загрыз кошку Аманду в багажном отсеке российского самолета, летевшего из Санкт-Петербурга в Калининград. Во время рейса, который выполняла авиакомпания «Россия», пес сумел выбраться из клетки, разгрыз переноску, в которой находилась кошка по кличке Аманда, и растерзал ее.
Представители авиакомпании подчеркнули, что ее сотрудники перед полетом проверили как целостность всех переносок, так и их надежность. Перевозчик также пояснил, что изначально немецкий терьер и Аманда не видели друг друга — они находились на разных позициях багажно-грузового отсека самолета.
«Необходимо использовать только сертифицированные переноски и клетки, предназначенные для перевозки животных», — посоветовали пассажирам в авиакомпании «Россия».
Там также отметили, что клетки и переноски должны подходить животному по характеристикам и изготавливаться из прочных материалов.
Между тем хозяин погибшей кошки уже направил претензию в авиакомпанию: по его мнению, Аманду посадили рядом с собакой, что запрещено правилами перевозки.
Кот забрался в чемодан пассажира и чуть не улетел во Флориду
Читайте также
Собака загрызла кошку на борту российского самолета
Как изменятся цены на российские авиабилеты в 2023 году?
На Haval Dargo по Владимирской области: зимнее путешествие
Прогулки по Москве: попасть в старую усадьбу и посмотреть на ожившие пороки крепостного театра
«Смотри: Байкал!» – книга-путешествие для всех, кто хочет побывать на великом озере