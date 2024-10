Досуг в Москве: спектакли, прогулки на яхте и детский праздник

Что делать в столице туристам и местным жителям: очередная подборка событий и занятий от редакции РТ.

Мюзикл «Снежная королева»

Где и когда: с 27 декабря по 5 января, Vegas City Hall

Что там: Vegas City Hall совместно с Романов Арена, мастером театрализованных представлений, устраивают для зрителей невероятное по своим масштабам шоу, в котором гармонично сочетаются театр, цирк и мюзикл. Героев истории представят одни из лучших исполнителей различных жанров: призеры международных цирковых фестивалей, ведущие артисты столичных мюзиклов и актеры театра.

Многослойность сюжета, мастерство цирковых артистов, яркие костюмы, захватывающие видеопроекции, красочные декорации и живой вокал завоюют сердце каждого зрителя, а самые маленькие гости смогут буквально «коснуться рукой» героев спектакля. Перед каждым сеансом вас ждёт бесплатная развлекательная программа в резиденции Деда Мороза в фойе концертного зала. Там же расположатся новогодняя красавица-ёлка, зоны с мастер-классами, аниматоры и интерактивы для детей. Также вы сможете приобрести купон на фирменный подарок, который непременно зарядит новогодним

настроением.

Спектакль «Чиполлино»

Где и когда: 3, 4, 9, 10 ноября, Vegas City Hall

Что там: «Чиполлино» – это дух классической сказки и целый набор современных и ярких технологий, которые сплелись в одном музыкально-цирковом спектакле. Трогательная и поучительная история увлечет вас потрясающим живым вокалом, яркими цирковыми номерами от лучших артистов жанра.



На сцену поднимутся воздушные гимнасты, эквилибристы, артисты и, конечно же, акробаты. Артисты цирка — участники и призеры международных соревнований, поражают мастерством и изяществом исполнения. В вокальных партиях участвуют все главные герои, на сцене только живой звук. Каждый номер, кадр анимации, костюм, музыкальный номер — тщательно проработаны авторами, что делает спектакль уникальным, а разнообразие номеров не оставит равнодушными взрослых и создаст праздничное настроение для всей семьи.

Прогулка на яхте

Когда и где: круглый год, ежедневно, набережная Тараса Шевченко, причал «Гостиница „Украина“. Рейсы два раза в день по будням: 15:30 и 20:00. По выходным три раза: 12:00, 15:30 и 20:00.

Что там: ресторан ERWIN.Река – рыбный проект Александра Раппопорта на белоснежной яхте-ледоколе Raddison Royal, который ходит круглый год по Москве-реке. В прохладную погоду это идеальное место для романтических свиданий и семейных ужинов, провести время в теплой и уютной обстановке с видом на самые главные достопримечательности столицы, насладиться насыщенной программой живой музыки, а в воскресные есть возможность осчастливить детей анимационной шоу-программой.

Капитан на кухне борта – шеф-повар Павел Петухов, который в этом сезоне предлагает, например, попробовать утиную грудку с хурмой и брусникой — сочная утиная грудка, запечённая до золотистой корочки, подаётся с соусом из брусники и свежей хурмой. Ну или борщ с говядиной и черносливом, то самое блюдо, напоминающее о домашнем уюте. Наваристый бульон яркого оттенка с нежной говядиной и черносливом, придающим сладковатый вкус.

Праздник — 50-летие Hello Kitty

Когда и где: 1 ноября с 12:00 до 20:00

Что там: большой праздник, посвящённый 50-летию Hello Kitty. Юбилей одного из самых известных анимационных персонажей планеты станет поводом еще раз подчеркнуть значение дружбы и доброты в жизни каждого человека. Посетителей ждет насыщенная программа: участие в мастер-классах и интерактивах, общение с анимационными персонажами, возможность сделать профессиональное фото в тематических фотозонах и получить подарки с символикой Hello Kitty, и многое другое. Сфотографироваться возле уникальных стилизованных фотозон смогут все посетители парка развлечений, начиная с 28 октября. Праздничные активности пройдут в тематической зоне Hello Kitty на территории парка развлечений. Для посещения потребуется покупка билета. Время работы тематических фотозон: с 28 октября до 31 декабря 2024 года.