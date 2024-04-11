«Сочи Парк» примет 1 200 000 туристов в честь юбилея

Крупнейший в России тематический парк развлечений Сочи Парк группы «Мантера» отпразднует юбилей. 1 июня Сочи Парку исполняется 10 лет, главные юбилейные события стартуют на месяц раньше. Уже известны даты открытия двух новых аттракционов и полная программа мероприятий масштабного праздника десятилетия, который отмечается 153 дня – с 1 мая по 30 сентября.

Череда больших премьер сезона начнется с открытия нового экстремального аттракциона – 1 мая гости смогут прокатиться на воздушно-гоночном «Соловье-разбойнике», поднимающем гондолы на 15-ти метровую высоту и выполняющем фигуры высшего пилотажа.



В этот же день гости увидят премьеру циркового спектакля «Кругосветное путешествие Богатыря». Шоу с участием артистов из десяти лучших цирков мира создавалось специально к юбилею парка. На арене — иллюзионисты из Азербайджана, акробаты из Белоруссии, воздушные акробаты из Молдавии, Россию в уникальном спектакле представит клоун Дмитрий Шиндров из Цирка Никулина на Цветном бульваре.



В официальный день рождения — 1 июня — на главной сцене Сочи Парка выступит Хабиб, 2 июня — «Иванушки Interntional». Ведущие праздничной программы — блогер Роман Каграманов, олимпийские чемпионы по фигурному катанию Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Реклама

12 июня – еще один день грандиозных премьер. Откроется семейная горка «Богатырская застава», совмещающая и американскую горку, и вращательный аттракцион. Платформа с пассажирами движется по 92-метровому треку, развивая максимальную скорость 70 км/час. Еще одно событие дня — старт гастролей ледового шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила», в главных ролях олимпийские чемпионы — Никита Кацалапов, Виктория Синицина, Алина Загитова, Анна Щербакова и другие.



Юбилейным событиям первого в стране тематического парка развлечений был посвящен брифинг директора по маркетингу и продажам Сочи Парка Юлии Горбачевой на международной юбилейной туристической выставке MITT2024. 19 марта на стенде группы «Мантера» она рассказала об основных тенденциях тематического сезона «Сказка десятилетия».