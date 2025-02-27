Сотни человек в очереди в японское консульство в Москве. Что там происходит?

Россияне хотят успеть застать сезон цветения сакуры.

В последние дни наблюдается ажиотаж на подачу визовых документов в японские консульства в Москве и Санкт-Петербурге. По некоторым сообщения, несколько дней назад очередь в столице достигала 200 человек.

Туроператоры пояснили «Вестнику АТОР», что мощный наплыв на подачу заявлений на визу является сезонным явлением. Ежегодно в конце февраля и в начале марта, россияне отправляются в Японию, чтобы своими глазами увидеть красочное цветение сакуры или попасть на круиз с посещением страны восходящего солнца.

Не стоит также забывать, что 23 февраля в Японии отмечался День рождения императора. В этот день традиционно у консульства выходной, после чего оно возвращается к активной работе.

Фото: AJ / Unsplash

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Последние два года поездки в Японию среди россиян набирают особую популярность – это связано и с облегчением визовых требований и появлением новых доступных авиабилетов через Китай.

По данным Японской национальной туристической организации, популярность этого направления среди россиян в прошлом году возросла более чем два раза, а в январе 2025 турпоток из нашей страны в Японию на 51% обогнал показатели позапрошлого года.

Туроператоры предсказывают, что ситуация с очередями и получением японских виз вернется к норме уже в течение месяца. Разумеется, по словам туристических компаний, получить визу гораздо проще организованным путешественникам: в консульстве строго относятся к недочетам в перечне документов или даже к их неправильному распределению в папке заявителя. Главным требованием при подаче документов на визу остается подробная программа поездки с датами и всеми адресами перемещений по стране, которые скорее всего будут проверяться властями. Подавать документы следует как минимум за 15 дней до начала поездки, но лучше за месяц.

Недавно мы рассказывали, что делать при подаче на визу безработным россиянам.