Сотрудники отеля в Гоа напали на россиянку

Они хотели обокрасть номер, но женщина проснулась.

Двое мужчин напали на россиянку на индийском курорте Гоа. Они забрались в номер 30-летней туристки в отеле Morjim Grand Inn курортном поселке Морджим, пишет Social News.

По данным полиции, преступники проникли в комнату через окно, когда женщина спала. Она проснулась и хотела позвать на помощь, но мужчины схватили ее за руки и зажали рот, повредив зубы и губы. Вероятней всего, они собирались обокрасть иностранку, но из-за того, что в номере поднялся шум, решили этого не делать и сбежали.

Россиянка вызвала полицию и написала заявление. Сотрудники допросили всех сотрудников отеля и нашли подозреваемых: ими оказались 29-летний официант ресторана и 26-летний электрик. Они признались, что залезли в комнату, чтобы вынести ценные вещи.

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Обсуждая случившееся в соцсетях, туристы рассказали о похожих ситуациях, которые произошли с ними или их знакомыми, пишет TourDom. Один пользователь вспомнил, что в том же отеле из номера его друзей ночью вынесли два ноутбука MacBook 16, IPad и рюкзак. А в соседней деревне Арамболь воры залезли в квартиру, где жила россиянка, и украли деньги у ноутбук. Еще один турист написал, что ограбили ночью прямо в отеле: унесли 90 000 рупий (83 695 рублей).