Цвета севера: на автомобиле по Кольскому полуострову

На автомобилях Jetour Т2 мы проехали по суровому Кольскому полуострову — выехали из Мурманска и через заснеженную тундру добрались до полуострова Средний. Это был завершающий этап серии экспедиций «Созвездение путешествий» от Jetour. Показываем, как это было.

Мурманская область в представлении многих – до сих пор холодные, неприветливые, даже, может, и опасные земли. Между тем, кто оказался здесь хоть раз зимой, понимает сразу: северная природа дарит впечатлений, ничуть не меньше, порой намного больше, чем иной тропический регион с бирюзовой водой и пальмами. В какой-то момент тут замечаешь, что у свинцового неба — сотни ярких оттенков, а от ледяной пустыни захватывает дух так, что уже не оторвать глаз.

Мы начали наше путешествие в Мурманске, где собрались у знаменитого ледокола «Ленин». Символ Севера — первый в мире ледокол был спущен на воду в 1957 году и почти 30 лет прослужив, прокладывая дорогу грузовым и исследовательским судам по Северному морскому пути.

Из Мурманска мы отправились на полуостров Средний, вначале нас ждала прекрасная асфальтированная дорога, но после деревни Титовка начался традиционный внедорожный участок: другого пути нет. Вокруг — бескрайняя белая тундра, а над нами сверху облака через которые иногда прорывается яркое солнце.



Наслаждаясь пейзажами, постоянно напоминаешь себе, что северные дороги — серьезный вызов для водителя. Замерзшая дорога предъявляет особенные требования, впрочем, большую часть функций по безопасности берет на себя автомобиль — в нашем случае Jetour Т2.

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Мы пересекали замерзшие речки, лавировали между огромных камней. Потом поднялись на величественный перевал Муста-Тунтури, который отделяет полуостров Средний от материковой части — и оттуда спустились вниз. Еще в середине прошлого века тут тянулась дорога, которую пересекали только пешком или на лошадях, сегодня же через перевал можно проехать внедорожном на автомобиле. С Муста-Тунтури открывается невероятный вид на залив Баренцева моря от которого захватывает дух. Где-то там на горизонте мерещатся миражи — мачты и силуэты судов отважных арктических путешественников, первооткрывателей сурового северного мира.

Спустившись вниз к морю, мы разместились в шатрах, здесь, на берегу Баренцева моря, расположен единственный круглогодичный арктик-отель в Русском Заполярье. Ну а вечером нас ждал подарок — северное сияние. Уникальное природное явление, которое возникает из-за столкновения магнитосферы Земли и заряженных частиц солнечного ветра.

Как гласит статистика, интерес российских туристов к северному сияние растет с каждым годом. Общее число людей, которые зимой отправляются на север, чтобы наблюдать за небом, исчисляются десятками тысяч. Впрочем, сияние — не фильм на заказ, можно провести неделю в ожидании, уехать домой ни с чем. Нам, в этом смысле, несказанно повезло, не просто удалось его увидеть — нас ждали самые разные оттенки, от классического зеленого цвета до, например, красного.

Проведя на берегу Баренцева моря несколько незабываемых дней, мы снова сели в наши автомобили. По дороге назад размышляли, что возвращаться на Север каждый год, пожалуй, это уже очень хорошая традиция. И в следующем году нас ждут не менее захватывающие автомобильные приключения.