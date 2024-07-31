По чеченским серпантинам: тест-драйв внедорожника Jetour T2

Чеченская Республика – одно из самых экзотичных направлений внутреннего туризма. Но не все знают, что этот живописный северокавказский регион идеально подходит и для автомобильных путешествий. На новом внедорожнике Jetour T2 мы отправились в самые укромные уголки Чечни и спешим поделиться впечатлениями.

День 1

Начать знакомство с чеченской столицей лучше всего со смотровой площадки делового и резидентского комплекса небоскрёбов «Грозный-Сити» – она обустроена на 32-м этаже одной из высоток и помогает понять масштаб города с высоты птичьего полёта. Отстроенный заново, он прекрасно подходит и для прогулок – в маршрут непременно стоит включить красивейшую мечеть «Сердце Чечни», центральную площадь Ахмата Кадырова, набережную Терека и пешеходный бульвар Махмуда Эсамбаева с его многочисленными ресторанами и магазинами. Впечатляет и громадный шопинг-центр «Грозный Молл».

В городе есть «Барский дом» (воссозданное историческое здание, где жили английские нефтепромышленники, а потом и советские чиновники) и построенная казаками православная церковь Михаила Архангела с прекрасными росписями, футбольный стадион «Ахмат-Арена» (по нему регулярно проводятся экскурсии) и автодром, где проходят этапы чемпионатов по дрэг-рэйсингу и ралли-спринту. А ещё – водохранилище (Грозненское море) с удивительным светомузыкальным фонтаном в форме чеченского национального орнамента.

О Jetour T2 T2 – первая полноприводная модель Jetour на российском рынке, созданная для внедорожных путешествий в рамках концепции «Travel+». Это брутальный кроссовер с несущим кузовом, усиленными рёбрами жёсткости и задним самоблокирующимся дифференциалом. Минимальный дорожный просвет в 220 мм, а также короткие передние и задние свесы позволяют автомобилю с лёгкостью преодолевать большинство препятствий и штурмовать брод глубиной до 700 мм. В салоне с удобством разместятся пять человек, а объём багажного отделения при сложенных сидениях второго ряда достигает почти 1500 литров. Кстати, на внутренней части багажной дверцы есть сетки, крючки для одежды, держатели для кружек и даже открывашка! Новый T2 оснащается бензиновым двухлитровым двигателем объёмом 2,0 л с турбонагнетателем и роботизированной семиступенчатой коробкой. У внедорожника предусмотрены 7 режимов движения (в том числе по снегу и грязи) и датчик глубины брода. Здесь виртуальная приборная панель, большой тачскрин-дисплей с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, двухзонный климатконтроль, светодиодная оптика и подсветка салона, а в дороге водителю помогают многочисленные интеллектуальные ассистенты – от адаптивного круиз-контроля и помощи при старте и подъёме до систем мониторинга «слепых зон» и уклонения от препятствий, даже голосовой ассистент имеется! Последний штрих – эргономичные сиденья с авиационными подголовниками и панорамная крыша, делающая салон T2 ещё более просторным.

День 2

Пожалуй, самый живописный автомобильный маршрут по Чечне проходит по Аргунскому ущелью. Пронзительные горные пейзажи, каскад спрятавшихся в каньоне Нихалойских водопадов и опрятные селения дополняются типичными для Северного Кавказа родовыми башнями горцев – особенно фотогеничны Ушкалойские башни-близнецы, один из символов республики.

Здесь же, в Аргунском ущелье расположен и отреставрированный средневековый замок Пхакоч, и комплекс усыпальниц «города мёртвых» Цой-Педе, и строящийся горный курорт «Ведучи» – он может похвастать самой длинной в мире, почти километровой круглогодичной горнолыжной трассой и панорамными качелями, на которых взмываешь над изумрудным каньоном.

Ущелье – вполне подходящий «полигон» для испытания Jetour T2. Ровное асфальтированное шоссе тут может резко смениться гравийкой серпантинов, а затем и разухабистой грунтовкой, где после ливней остаются гигантские лужи, а после камнепадов – увесистые валуны. Но полноприводный T2 по любому покрытию идёт как влитой, уверенно держит дорогу и послушен отзывающемуся на малейшее усилие рулю, играючи огибает препятствия – может и не кэмелтрофи, но уж точно автослалом! Тем более захватывающий среди таких видов, которые благодаря панорамной крыше окружают тебя почти на 360 градусов

Jetour: «Travel+» «Travel+» – долгосрочная стратегия бренда Jetour. Её концепция подразумевает создание уникальной экосистемы, куда входят автомобили и аксессуары, их производство, инженерные исследования и разработки, цифровые платформы, комьюнити и ряд других направлений – не просто инновационные продукты и удобные сервисы, а образ жизни. В рамках стратегии «Travel+» компания развивает три направления. Первое относится к категории семейных путешествий и представлена моделями серии X. При их создании уделяется большое внимание эргономике и комфорту каждого пассажира. В эту категорию входят кроссоверы Jetour X70 Plus и Jetour X90 Plus. Второе направление – городские путешествия. Здесь можно выделить стильный дизайн и передовые технологии. Его яркий представитель – Jetour Dashing. Третье продуктовое направление – автомобили для путешествия по бездорожью. В линейке бренда внедорожники маркируются литерой T для внедорожников – так, как новый Jetour T2. В прошлом году команда Jetour, к которой присоединились ведущие автомобильные журналисты и блогеры России, побывала в экспедициях в Тульской и Ярославской областях, в Карелии и Карачаево-Черкесии. В планах после Чечни – большое путешествие по Горному Алтаю.

День 3

Если же выбирать не маршрут, а именно самую красивую и запоминающуюся дорогу этой экспедиции, то «приз» определённо должен достаться грунтовому серпантину из Ведучи до «чеченского ответа» Байкалу – озеру Кезеной-Ам, лежащему на отметке 1870 метров. Здесь за каждым углом виды один другого головокружительнее – зелёные террасы полей, пёстрые цветы, разнотравье альпийских лугов, седые шапки гор, бездонное голубое небо.

Скользишь колёсиком режимов вождения до «Грязи», полагаешься на интеллектуальную систему помощи при подъёмах и спусках, включаешь любимый плейлист – и мечтаешь, чтобы поездка длилась подольше.

Главный «пит-стоп» – Шаройский башенный комплекс, настолько живописный и кинематографичный, что здесь впору снимать исторические сериалы. Поражает и тёмно-синее озеро Кезеной-Ам. В советские времена здесь находилась база олимпийской сборной по академической гребле, а теперь по новой дороге сюда приезжают жители Грозного и других городов на уик-энд в отеле.

Поделись своим автомаршрутом Помогите нам собрать целое созвездие путешествий! Присылайте свои излюбленные и проверенные автомаршруты в совместную номинацию с Jetour в рамках премии Russian Traveler Awards. Авторы трёх самых интересных вариантов получат специальные призы от бренда Jetour. Поделиться своей идеей для автопутешествия можно здесь.

Фото: Артём Осин