Сплошной стресс: названы «самые тревожные» направления для туристов

Большая часть городов, вызывающих у путешественников трудности, находится в Азии.

Столица Японии заняла первое место среди популярных туристических направлений, которые вызывают у приезжих тревогу и стресс. Рейтинг был составлен компанией Radical Storage на основе отзывов туристов, посетивших 100 самых знаменитых городов мира. Результатами исследования поделились в Ассоциации Туроператоров России.

Исследователи проанализировали комментарии туристов, отметивших в своих отзывах «стресс», «спешку», «беспокойство» и другие негативные чувства, которые они испытали во время посещения знаменитых мегаполисов.

Токио, где сейчас проживает 38 миллионов человек, вызвал у путешественников больше всего тревожных эмоций из-за обилия толп туристов, высоких цен на транспорт и сложной схемы метро. Путешественники отметили, что испытали стресс из-за больших очередей к основным достопримечательностям и во время посещения мероприятий.

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Интересно, что вторую и третью строчку в «тревожном» рейтинге также заняли знаменитые японские города: Осака и Киото. В первом городе туристам особенно не угодил переполненный людьми тематический парк Universal Studios, а во втором гости почувствовали, что им «не рады». И не напрасно: из-за чрезмерного наплыва туристов в Киото уже начали вводить ограничения против приезжих.

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В целом, судя по рейтингу, больше всего стресса среди путешественников вызывает именно азиатское направление, которое сейчас набирает особую популярность среди россиян. Однако попало в список также и несколько европейских городов и Нью-Йорк в Америке. Остальные строчки в рейтинге расположились следующим образом: