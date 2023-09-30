Споменики – бруталистские монументы бывшей Югославии, которые стоит увидеть

Споменики — это бруталистские монументы, расположенные на территории стран бывшей Югославии. В середине XX века их насчитывались тысячи, но сейчас большая часть либо уничтожена, либо заброшена. Тем интереснее их исследовать! Дизайнер и опытный путешественник Андрей Малеваник в одиночку отправился в экспедицию по лесам и горам Сербии, Хорватии и Боснии с целью изучить эти затерянные памятники архитектуры. Мы попросили Андрея рассказать про пять самых впечатливших его объектов.

Что такое споменики?

Чтобы проникнуться спомениками, нужно немного погрузиться в контекст их создания. Своим существованием они обязаны грандиозному государственному проекту монументальной пропаганды, который был направлен на формирование национального самосознания югославов. С этой целью правительство пригласило именитых скульпторов и архитекторов, выделило огромные средства – неудивительно, что большинство памятников поражает своими формами и размерами. Споменики призваны напомнить смотрящему о трагичных событиях Второй мировой войны и об истории Балкан.

Я начал свое путешествие в Сербии: арендовал автомобиль в Белграде и ездил по окрестностям, чтобы отыскать споменики. Затем поехал в Хорватию, а после – в Боснию. Всего за время экспедиции я посетил 23 монумента, чтобы снять о них документальный фильм. С точки зрения дизайнера каждый из них уникален: споменики – пластичные сооружения, выполненные из необычных материалов. К примеру, вот этот небольшой памятник находится на окраине Загреба.

Туристам стоит посетить самые большие монументы – именно они впечатляют сильнее всего. К слову, вход к памятникам абсолютно свободный!

Расположены споменики в потрясающе красивых, но иногда довольно труднодоступных местах, где проходили сражения Народно-освободительной войны 1941–1945 годов: на возвышенностях, в лесах и горах. Иногда их сложно найти на карте – как и дорогу, ведущую к самим монументам. Я поделюсь точными координатами пяти самых впечатляющих спомеников и объясню, как лучше до них добраться.

Что нужно для путешествия? Самые интересные споменики находятся за пределами городов, поэтому дорога до них плохая, зачастую ее нет вовсе. Поэтому вам понадобится надежный автомобиль, лучше всего внедорожник.

Сухие пайки и термос с чаем – опять же, поблизости от спомеников сложно найти магазины с ресторанами, поэтому в дорогу обязательно нужно взять перекус.

с чаем – опять же, поблизости от спомеников сложно найти магазины с ресторанами, поэтому в дорогу обязательно нужно взять перекус. Лазать придется по горам, лесам и болотам, поэтому выбирайте удобные кроссовки , лучше всего треккинговые.

, лучше всего треккинговые. И не забудьте про сменную пару и сушилку для обуви , потому что погода непредсказуема (лично у меня ноги мокли постоянно).

, потому что погода непредсказуема (лично у меня ноги мокли постоянно). GPS навигатор — к некоторым споменикам не ведут указатели, найти их можно только по координатам. Возьмите оборудование, которое может работать без подключения к интернету, чтобы не заблудиться, если связь в горах вдруг пропадет.

1 Памятник Космайскому отряду

Памятник Космайскому отряду

Это не самый большой, но один из самых известных монументов. Вы могли видеть его в фильмах «Последние и первые люди» и «Голодные игры: Сойка-пересмешница». Его я посетил в первую очередь, потому что шесть лет назад именно с фотографий этого памятника начался мой интерес к споменикам.

Монумент расположен на горе Космай и посвящен одному из самых героических и драматических событий Народно-освободительной войны: восстанию партизан. Космайский отряд защищал подступы к столице во время Второй мировой войны, всего в сражениях с 1941 по 1945 гг. здесь погибло около шести тысяч солдат.

Это невероятное по своей атмосфере место создает эффект храмовости. Дух захватывает от всего сразу – и от формы монумента, и от того, как он вписан в ландшафт, и от напоминания о событиях, которые он символизирует.

Координаты: 44°28'04.3"N 20°34'18.3"E

Откуда проще добираться: из Белграда

Расстояние от города: 58 км

Время в пути: около часа

2 Мемориальный комплекс Кадиняча

Мемориальный комплекс Кадиняча

Монумент расположен в пустынном месте рядом с маленькой горной деревней. Он стоит на самой высокой точке в окрестностях, откуда открывается потрясающий вид на леса и холмы. Сам споменик виден издалека и производит впечатление еще при подъезде к нему.

Комплекс выполнен в виде коридора из многочисленных бетонных элементов: у самого входа они небольшие, около 40–50 сантиметров, но дальше вырастают выше 15 метров.

Это один из немногих спомеников, за состоянием которого следят. Рядом есть музей и выставка вооружений, вход свободный. Совет: отправляйтесь к монументу рано утром, и тогда вы не встретите ни одного посетителя.

Координаты: 43°54'43.7"N 19°44'33.7"E

Откуда проще добираться: из Белграда

Расстояние от города: 217 км

Время в пути: более трех часов

3 Памятник Революции народа Мославины

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Памятник Революции народа Мославины

Этот футуристический объект космической формы находится в горах, на смотровой площадке, с которой тоже открывается живописный вид. Добраться до него проще, чем до многих других спомеников: сюда ведет пусть и деревенская, но асфальтированная дорога.

Сам монумент выглядит торжественно: его высота составляет десять метров, ширина – двадцать, а форма отдаленно напоминает распахнутые крылья. Также здесь использовано интересное сочетание бетона и алюминия.

Отдельного упоминания заслуживает дорога к монументу, которая пролегает вдоль полузаброшенных деревень – ощущение, будто ты попадаешь в музей под открытым небом.

Координаты: 45°38′26.9″N 16°46′40.3″E

Откуда проще добираться: из Загреба

Расстояние от города: 83 км

Время в пути: чуть больше часа

4 Каменный цветок

Каменный цветок

В этом памятнике воплотилось уникальное сочетание двух искусств, скульптуры и архитектуры. Его высота – 24 метра, а выполнен он в виде огромного распустившегося бутона. Автором выступил известный сербский и югославский архитектор Богдан Богданович, и он превратил споменик в грандиозный во всех смыслах проект. Сразу после открытия (1966) сюда приезжало множество людей, но сейчас поток посетителей иссяк.

Этот монумент произвел на меня самое тяжелое впечатление. Он построен на территории бывшего концлагеря Ясеновац, в котором по разным подсчетам погибло до 700 000 человек, и по сути представляет собой братскую могилу.

В основании монумента расположен склеп. Сюда можно зайти — это небольшое помещение, на стенах которого высечены имена узников. Несмотря на гнетущую атмосферу, споменик обязательно стоит посетить и проникнуться его историей.

Координаты: 45°16'49.4"N 16°55'42.2"E

Откуда проще добираться: из Загреба

Расстояние от города: 108 км

Время в пути: чуть больше часа

5 Памятник Партизанскому госпиталю Босанской Краины

Памятник Партизанскому госпиталю Босанской Краины

Этот монумент полностью заброшен и расположен в абсолютно безлюдной местности, поэтому я был единственным его посетителем. До него долго и сложно добираться, зато в конце пути чувствуешь себя самым настоящим искателем сокровищ из приключенческого фильма. По ощущениям сравнимо с посещением какого-нибудь Мачу-Пикчу.

Споменик напоминает развалины, хотя на момент открытия (1979) он представлял собой целый комплекс с подсветкой, который навещали многочисленные посетители. Сейчас этот 15-метровый памятник в виде еще одного бутона полностью разграблен, почернел от влажности, весь покрыт мхом. Его окружают вековые сосны, и контраст производит невероятное впечатление.

Координаты: 44°41'14.1"N 16°26'15.5"E

Откуда проще добираться: из Баня-Луки

Расстояние от города: 114 км

Время в пути: чуть больше двух часов

Почему споменики стоит увидеть?

Для меня экспедиция к споменикам стала путешествием внутрь себя. Сама поездка была очень медитативной: ты долго едешь по безлюдной местности, потом пробираешься по бездорожью и в итоге оказываешься перед заброшенными, всеми забытыми монументами. Чувствуешь себя в роли первооткрывателя, забредшего на руины древних храмов.

Сейчас оставшиеся споменики еще стоят, хотя некоторые уже начали разрушаться. Поэтому не откладывайте возможность их увидеть.

Подробнее о своем путешествии и феномене спомеников я рассказал в своем исследовательском фильме. В нем я постарался рассмотреть эти памятники с точки зрения культурного и исторического наследия, показал самые необычные объекты, которые заинтересуют простых туристов и профессиональных дизайнеров, а также затронул историю этих уникальных монументов. Посмотреть фильм можно совершенно бесплатно.

Глигино Брдо

Андрей Малеваник