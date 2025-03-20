Среди россиян резко вырос спрос на отдых в белорусских санаториях

Интерес к летнему отдыху там увеличился вдвое по сравнению с 2024 годом.

Интерес россиян к летнему отдыху в белорусских санаториях вырос вдвое по сравнению с 2024 годом, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Забронированы даже осенние месяцы 2025 года, но на майские праздники заявок не меньше. Популярные санатории «Юность» и «Альфа Радон» почти заполнены, хотя в остальных местах еще есть свободные номера.

Летний сезон в санаториях активно раскупается: бюджетные варианты и другие популярные категории на июнь, июль и август уже забронированы. Цены поднялись на 10–30%, и теперь 10-дневная путевка с лечением и питанием стоит 42-57 тысяч рублей в эконом-классе и 58-105 тысяч рублей в среднем сегменте. Есть предложения и дороже 100 тысяч рублей.

В минских гостиницах аналогичная ситуация: на май почти все занято, но в марте еще много свободных мест. Планирующим поездку советуют поторопиться, так как цены растут. Наибольший спрос приходится на первую половину мая.

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Номер в отеле среднего уровня обойдется минимум в $133 за ночь, а неделя проживания — в $930. В пятизвездочных отелях ночлег стоит от $175, а за неделю — больше $1200. После 10 мая цены снизятся на 40–50%.