Среди россиян вырос спрос на путешествия в эти страны Европы

Жители нашей страны адаптировались к усложненным процедурам получения шенгенских виз и начали более активно пользоваться стыковочными рейсами.

В этом году среди россиян значительно вырос спрос на поездки в Венгрию, Грецию, Болгарию, Португалию и Черногорию, согласно данным сервиса-онлайн бронирования «Островок», которые приводит «Коммерсант».

Количество бронирований номеров в отелях Венгрии во второй половине 2024 года увеличилось на 70% в сравнении с предыдущим годом, в Болгарии на 64%, а в Греции и Португалии на 56% и 41% соответственно. Для посещения этих стран необходима шенгенская виза, а добраться до них сейчас напрямую невозможно.

По словам представителя старейшего российского туроператора «Интуриста» Дарьи Домостроевой, россияне просто «привыкли к стыковочным авиаперелетам и усложнившейся процедуре получения шенгенских виз».

Спасибо странам ближнего зарубежья

Возвращению ажиотажа к европейским направлениям способствовало и появление новых маршрутов: теперь россияне всё чаще пользуются стыковочными рейсами в Европу через постсоветские страны.

Управляющий директор «Островка» Дарья Кочеткова отмечает, что «раньше в роли хабов доминировали Стамбул, Дубай и Белград, сейчас доступны пересадки в странах СНГ и Грузии». Например, рейсами авиакомпании Wizz Air из грузинского Кутаиси россияне могут добраться до Берлина, Барселоны и других европейских городов.

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Вид на город Пераст, Черногория Фото: Анатолий Садовский / фотохостинг Russian Traveler

Также на 66% увеличилось количество бронирований размещений в Черногории, которая не является частью Шенгенской зоны, и куда виза россиянам не нужна. Добраться до черногорского Тивата теперь можно, например, рейсом авиакомпании Fly One из Еревана, отмечают эксперты. Прослеживается также рост спроса на посещения Кипра, который тоже пока не входит в Шенгенскую зону, но куда россиянам требуется национальная виза.Туроператор «Русский экспресс» отметил увеличение интереса к этому направлению на 22,5% в этом году, к Италии на 63%, а к Греции на 58%.

Ранее в Российском союзе туриндустрии (РСТ) отметили, что из европейских направлений граждане нашей страны больше всего предпочитают Италию, Францию и Испанию – в консульствах этих стран сейчас легче всего получить шенгенскую визу, а число заявлений на итальянскую визу в первую половину 2024 года увеличилось на 36%. Однако представитель «Интуриста» добавила, что спрос на путешествия в Испанию этим летом подупал — и не только из-за негативного настроя местных жителей к туристам, а скорее из-за отсутствия дополнительных маршрутов. В тоже время активность к поездкам по Франции во время Олимпиады тоже снизилась.

Правда ли, что россияне потеряли интерес к путешествиям? читать

Согласно «Яндекс Путешествиям», среди стран, куда россияне в этом августе планируют отправиться на срок от семи дней лидируют Греция, Болгария, Венгрия и всё те же Италия и Испания – длительность размещения в этих странах тоже увеличилась в этом году. Например, на путешествие в Грецию российские туристы закладывают в августе 14 дней — на 19% больше, чем годом ранее.

В среднем, цена за ночь в европейских странах составляет около 14 тысяч рублей – что вполне сопоставимо с тратами на путешествия в Турцию и ОАЭ, отмечают в Российском союзе туриндустрии.