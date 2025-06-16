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Среди туристов в Дагестане вырос спрос на телохранителей

Среди туристов в Дагестане вырос спрос на телохранителей

Сулакский каньон в Дагестане

Отдыхающие нанимают охрану для осмотра местных достопримечательностей.

Спрос на частных телохранителей в Дагестане вырос на 50% по сравнению с прошлым годом — их нанимают для безопасного осмотра местных достопримечательностей. По данным Telegram-канала Mash, эта ситуация связана с участившимися случаями стрельбы и покушений на полицейских в регионе.

За 30 тысяч рублей отдыхающие, помимо услуги телохранителя, получают в аренду автомобиль Mercedes. Сами охранники отмечают, что чаще всего их нанимают предприниматели из Москвы, которые едут в Дагестан вместе с семьями. При этом деятельность телохранителей осуществляется в рамках закона и требует от них наличия лицензий.

Ранее сообщалось, что, согласно исследованию, в апреле 2025 года Дагестан стал лидером по росту числа вакансий в туристической отрасли — спрос на персонал здесь вырос на 83% по сравнению с мартом.

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