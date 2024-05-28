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№ 1/1(10/1)

Специальный номер

Russian Traveler №1/1(10/1) Москва 2024
Голосование в премии Russian Traveler Awards
Голосование в премии Russian Traveler Awards

№ 1/1(10/1)

Специальный номер

Russian Traveler №1/1(10/1) Москва 2024
Голосование в премии Russian Traveler Awards
Голосование в премии Russian Traveler Awards

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Средний чек на размещение в российском отеле – 5 600 рублей в сутки

Это на 20 процентов больше, чем в прошлом году.

Согласно исследованию МТС Travel, лидирующую позицию по количеству бронирований жилья на лето 2024 года занимает Санкт-Петербург, 12% всех заказов приходится на этот город. На втором месте Москва – 8% бронирований. Третье место у Большого Сочи (Сочи и Адлер) с долей в 7% от всех бронирований. 

 

По статистике, в этом году россияне начали резервировать жилье для отпуска примерно за три месяца до прибытия, что на две недели раньше по сравнению с прошлым годом. Это связано, как утверждают эксперты, с увеличением интереса к путешествиям внутри страны.

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