Сроки оформления итальянского шенгена сократились до двух недель

В пиковые летние месяцы туристов просили обращаться в визовый центр как минимум за два месяца до отправления в путешествие.

В Генеральном Консульстве Италии в Санкт-Петербурге объявили, что готовы принимать заявки на визы за 15 дней до начала поездки. Информация о сокращении сроков рассмотрения заявлений появилась на сайте генконсульства. В визовом центре позже подтвердили это сообщение.

Для оформления шенгенской визы заявители могут обратиться в Итальянский визовый центр в Санкт-Петербурге за полгода до запланированной поездки: «предполагаемое начало поездки следует понимать, как дату отъезда из места, где подается заявление на получение визы», уточняют в генконсульстве. При этом заявления, поданные позднее, чем за две недели до путешествия, рассматриваться не будут.

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Для россиян это прекрасные новости. В летний сезон желающим получить шенген приходилось обращаться в итальянский визовый центр минимум за 2 месяца до вылета, а в начале сентября россиянам порекомендовали получить второй загран из-за увеличившихся сроков рассмотрения заявок.

В турагентствах подтвердили, что некоторые из их клиентов действительно за последнее время получили готовые визы через 3-4 недели после подачи заявления. Для Италии, где по наблюдениям экспертов существует практика «держать документы до последнего», это действительно очень быстро.

Судя по всему, изменения пока не коснулись Генерального Консульства Италии в Москве: на сайте организации значится, что рассмотрение заявок на визу может занять до 40 дней с даты подачи заявки. Звонок в консульство подтвердил эту информацию: специалисты посоветовали обращаться за визой как минимум за 40 дней до вылета.

Летом Италия была названа одной из самых популярных стран Европы для путешествий – следом с большим отрывом шли Франции и Испания. В генконсульстве Москвы отвечают, что за первые семь месяцев 2024 года количество заявок на визу поднялось на 36% в сравнении с аналогичным периодом годом ранее.