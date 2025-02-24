Сроки ожидания визы в Португалию могут достигать 5 месяцев

В португальском визовом центре наблюдается заметный коллапс.

Некоторые россияне ожидают получения «шенгена» в визовом центре Португалии по пять месяцев, несмотря на установленные сроки рассмотрения заявки до 45 дней, жалуются туристы.

В консульстве ранее отмечали, что в некоторых случаях ожидание паспортов может затянуться до двух месяцев – но упомянутый срок почти в полгода оказался настоящим антирекордом.

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На проблемы с получением шенгена в португальском визовом центре пожаловались подписчики Telegram-канала «Крыша ТурДома». Один россиянин, например, рассказал, что получил заветное разрешение на въезд, когда его самолет уже улетел. Путешественнику пришлось покупать новые билеты – правда, к его приятному удивлению, выданная виза дозволила ему многократный въезд в Шенгенскую зону в течение полугода, что сейчас большая редкость. В основном россияне получают шенген лишь на срок путешествия с однократным въездом.

На портале ТурДома отметили, что существующие проблемы вызваны кадровым кризисом после взаимной высылки дипломатов ещё три года назад – сотрудники перестали справляться с объемом полученных заявок. Ранее они даже закрывали места на подачу документов, но сейчас ситуация нормализуется. Свободные слоты на подачу документов в визовом центре есть, но срок рассмотрения заявок и возвращения паспортов предсказать практически невозможно.

Многие жалуются, что после подачи документов не могут связаться с представителями центра. При этом Португалия является не самой популярной страной для подачи на «шенген» среди россиян, которые предпочитают обращаться за визой к итальянцам и испанцам.