Стало известно, когда в России возобновят прием заявлений на загранпаспорта нового поколения

Это произойдет уже 1 июня.

В России возобновляют прием заявлений на выдачу загранпаспортов нового поколения. Их можно будет подавать уже 1 июня, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Заявление можно будет подать через территориальный орган МВД, МФЦ или посредством электронного документа через портал госуслуг, пояснила Волк.

Выдачу загранпаспортов с электронным носителем приостановили в феврале. Это объяснили техническими причинами со стороны «Гознака».

Загранпаспорт нового образца рассчитан на десять лет пользования («обычный» загранпаспорт - всего на пять лет). Документ содержит микрочип со сведениями о владельце и сканами отпечатков его пальцев.

По данным МВД РФ, в 2022 году россияне успели получить более 5,4 млн загранпаспортов, что на 40% больше, чем в 2021 году.

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