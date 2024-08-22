Стало известно, когда заработает новая система въезда в ЕС

Автоматизированная система въезда и выезда из Европейского союза для путешественников, не имеющих местного гражданства, будет запущена 10 ноября.

Комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон объявила, что после «интенсивных диалогов» со странами-членами и другими заинтересованными сторонами, приняла решение запустить систему EES (Entry/Exit System) в середине ноября 2024 года.

«Прежде чем комиссия сможет принять официальное решение, необходимо соблюсти некоторые юридические формальности, но сегодня я с гордостью сообщаю, что 10 ноября – это наш день», — добавила комиссар во время посещения агентства, отвечающего за реализацию крупных проектов ИТ-инфраструктуры в ЕС.

Ожидается, что система EES будет фиксировать историю въезда или выезда путешественников из стран, не входящих в ЕС (включая британцев), при пересечении внешней границы союза. Биометрические данные (отпечатки пальцев и цифровое изображение) путешественников, тип их проездного документа, сроки и цели поездки, будут заноситься в базу ЕС и храниться в ней в течение трех лет. Система будет применяться независимо от того, требуется путешественникам виза при въезде в страну или нет. В результате ручная простановка штампов будет полностью заменена на цифровую проверку идентичности человека.

Власти считают, что автоматизированная система постепенно ускорит пограничный контроль и предотвратить нелегальную миграцию.

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«В каждом аэропорту, в каждой гавани и на каждой дороге в Европу у нас будет цифровой пограничный контроль — все взаимосвязано, все включено в одно и то же время», - пояснила Йоханссон.

Среди россиян вырос спрос на путешествия в эти страны Европы читать

По подсчётам властей, ежегодно через EES систему будет проходить примерно 700 миллионов человек. В то время как среди россиян снова растёт спрос на путешествия в Европу, в Еврокомиссии подчеркнули, что при наличии действительного проездного документа и Шенгенской визы, граждане нашей страны смогут пересекать границу союза даже в случае отсутствия десятилетнего биометрического загранпаспорта.