Стамбул принял рекордное количество туристов в 2023 году

Самый крупный город Турции посетило более 17 миллионов путешественников из-за рубежа.

Иностранный турпоток в Стамбул по итогам 2023 года превысил 17 миллионов человек. Из России в самый крупный турецкий город приехали почти два миллионов туристов, сообщает министерство культуры и туризма Турции.

По данным министерства, в 2023 году Стамбул посетили 17,37 миллиона иностранных гостей, это на 8,4% больше, чем годом ранее.

При этом Россия заняла первое место по турпотоку в Стамбул: город посетили 1,99 миллиона туристов. На втором месте Германия с 1,28 млн. Третье место занял Иран с более чем одним миллионом гостей. Также в первую десятку вошли США (853,8 тысяч), Великобритания (701,4 тыс.), Саудовская Аравия (604,5 тыс.), Франция (589,1 тыс.), Италия (431,6 тыс.), Ирак (404,6 тыс.) и Узбекистан (389,7 тыс.).

Одной из главных туристических достопримечательностей Стамбула является храм Святой Софии, который за века существования успел побывать собором, мечетью и музеем (в 2020 году Турция поменяла статус Айя-Софии с музея на мечеть). А одним из самых популярных туристических развлечений в Стамбуле является круиз по проливу Босфор, откуда можно насладиться красивыми панорамными видами на город.

Реклама