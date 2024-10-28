Станет ли Сербия вводить визы для россиян?

Вице-премьер Сербии Александар Вулин заявил, что не собирается менять политику в отношении граждан России.

Сербия останется безвизовой для россиян, отметил вице-премьер страны Вулин в разговоре с ТАСС.

«Сербия – открытая страна, и мы не изменим свою политику в отношении россиян, не будем вводить визы или делать что-либо подобное», — сказал политик, отвечая на вопрос о росте численности русской диаспоры в стране.

«Вам всегда рады в Сербии, у нас люди любят Россию. Мы понимаем друг друга. Если у вас будет возможность оказаться в Белграде, вы почувствуете, что там любят Россию».

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Ранее Вулин сказал, что Сербия не собирается отменять прямые авиарейсы в Россию несмотря на давление западных партнёров. По словам вице-премьера, воздушное сообщение между двумя странами являются частью нашего экономического взаимодействия. Сербия не собирается менять в этом отношении свой политический курс и вводить против нашей страны какие-либо санкции.

В разговоре с ТАСС Вулин также сказал, что гордится своими отношениями с Россией и будет «сражаться за них до последнего дня своей жизни».