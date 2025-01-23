Статистика: «Архыз» стал одним из самых популярных горнолыжных курортов

В этом зимнем сезоне «Архыз» привлекает все больше туристов, спрос на горнолыжный отдых здесь увеличился на 32% по сравнению с предыдущим годом.

Российский союз туриндустрии (РСТ) сообщает, что благодаря этому «Архыз» стал одним из ведущих горнолыжных направлений России, наряду с Сочи и Шерегешем.

Реклама

Эксперт Илья Виноградов, генеральный директор Центра развития горнолыжной индустрии и туристических территорий, отмечает общий рост интереса к горнолыжным курортам России на 15% за прошедший год и прогнозирует подобный рост и в текущем сезоне. По его мнению, популярность горнолыжного отдыха обусловлена разнообразием услуг, включающих не только спортивные мероприятия, но и различные развлечения, экотропы, треккинг, спа-процедуры и другие активности.