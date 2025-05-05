Статистика: этим летом туристы поедут на отдых со всей семьей

Аналитики Mantera Residence провели исследование, чтобы выяснить, как россияне планируют проводить летний отпуск. К примеру, 50% опрошенных собираются путешествовать с детьми.

Исследование, проведенное накануне туристического сезона 2025 г., показало, что половина респондентов чаще всего отправляются в путешествие всей семьей. Отдыхать вдвоем предпочитают 26% опрошенных, а провести отпуск наедине с собой – 14%. При этом наиболее популярным направлением становятся морские курорты (64%), 13% респондентов выбирают поездку в горы. Экскурсионные туры по историческим местам интересуют 11% аудитории, а в автопутешествие собираются только 7%.

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56% участников исследования подчеркивают важность мультифункционального благоустройства территории в делюкс проектах для комфортного отдыха всей семьи. С небольшим отрывом друг от друга, вторым и третьим по значимости среди ключевых критериев выбора резиденций высокого класса или отеля 5* являются расположение на первой береговой линии и организованные активности для детей (37% и 36% соответственно). 27% респондентов ищут для отдыха просторные номера/резиденции с несколькими спальнями, а специальные сервисы (служба нянь, услуги комфорт-менеджера или персонального батлера) важны для 21% опрошенных.

Туристы с детьми придают большое значение системе питания. Так, 30% участников исследования отметили, что обращают внимание на разнообразие меню и наличие блюд для вегетарианцев и позиций без глютена, лактозы и сахара. Больше половины из них отдают предпочтение местам с продуманным детским меню, где предлагаются полезные и вкусные блюда. Также важным пунктом оказалась безопасность пребывания на курорте – 40% выбирают комплексы с закрытой охраняемой территорией.