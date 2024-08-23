Статистика: этой осенью россияне собрались в Китай

Китайская Народная Республика стала самым популярным зарубежным направлением среди жителей нашей страны. За ним следуют Турция и Грузия.

Сентябрь станет самым популярным месяцем осени среди отпускников, согласно данным рейтинга пресс-службы Страхового Дома ВСК.

В первый месяц осени в отпуск планируют отправиться 75% россиян, в октябре 22%, а в ноябре лишь 3%. При этом самым популярным направлением для поездки за рубеж в осенний период стал Китай – его выбирают 42% страховщиков. Другими популярными странами для отдыха станут Турция (17%), Грузия (10%), Таиланд (5,5%), Азербайджан (4%).

Судя по данным страхования, в основном осенью россияне желают отправиться в отпуск именно в одиночестве. В компании рассказали, что 62% страховых полисов оформляются на одного, а парами отправляются в путь всего лишь 16%. Остальные туристы предпочитают путешествовать большими группами.

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Помимо упомянутых туристических направлений, данные страховой службы показали, что небольшое число туристов (8%) планируют отдохнуть сразу в нескольких странах за одну поездку. Например, выбирая маршрут по странам Закавказья (через Армению, Грузию, и Азербайджан) или по Азии (путешествуя по Шри-Ланке, Таиланду, Индонезии и Китаю).

Кстати, с 1 октября россияне смогут въехать на Шри-Ланку без визы. Островное государство ввело безвизовый режим на полгода для граждан из 35 стран, включая Россию.