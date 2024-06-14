Статистика: россияне массово скупают недвижимость в Таиланде

Самыми популярными точками сосредоточения инвесторов из России стали южная провинция Пхукет, город Паттайя на юго-востоке страны и остров Самуи.

Россияне приобрели 9,3 тысячи объектов недвижимости в Таиланде в первые три месяца 2024 года – это рекордное количество жилья за последние пять лет, сообщают в РБК со ссылкой на «Ricci | Зарубежная недвижимость».

В агентстве подсчитали, что количество сделок по покупке недвижимости россиянами превысило показатели за первый квартал предыдущего года на 13%. Так, с января по март 2023 года жители России купили в Королевстве Таиланд лишь 8,2 тыс. квартир и домов.

При этом гендиректор «Ricci | Зарубежная недвижимость» Екатерина Ломтева поясняет, что из всех упомянутых транзакций 83% имеют инвестиционный характер, а значит, необязательно все купленные объекты будут заселены русскоговорящими путешественниками.

На данный момент самый большой интерес россияне проявляют к Пхукету – южной провинции королевства, куда входит одноименный остров, один из самых популярных курортов в стране. Как отмечает агентство, 57% заявок на приобретение жилья за указанный период относится именно к этому региону, где сейчас идёт активное строительство новых объектов. Далее по популярности следуют тусовочный город-курорт Паттайя (15%) и живописный Самуи (9%).

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Екатерина Ломтева считает, что причиной такого скачка в спросе на жилье в стране, расположенной в Юго-Восточной Азии, является низкий уровень инфляции и стабильная экономика.

А вот Анна Ларина, директор департамента зарубежной недвижимости NF Group, поясняет, что одной из явных причин повышения интереса к жилью в Таиланде является возможность оплатить покупку прямо из России. По её словам, россиянам очень понятна правовая система Таиланда, который официально является конституционной монархией, особенно если сравнить его с другими азиатскими странами. Также между Россией и Таиландом действует прямое сообщение, напоминает Ларина.

Управляющий партнер Intermark Global Ирина Мошева также подчеркнула в разговоре с РБК, что покупку жилья в Таиланде можно оплачивать в рублях, что является важным фактором при выборе недвижимости. Эксперт также отметила, что среди других популярных направлений для вложений в недвижимость среди россиян лидирует остров Бали; ближневосточные ОАЭ, Оман, Катар и Бахрейн, где наблюдается хороший потенциал для роста цен и невысокий порог входа на рынок.

Ранее в Министерстве Спорта и Туризма Таиланда уже отметили, что поток туристов из нашей страны растёт на фоне увеличения срока безвизового пребывания для граждан России до 60 дней. Так, с начала 2024 года и на конец мая в страну прибыло около 837 тыс. россиян, что продемонстрировало 15% скачок в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года.