Степи, фьорды и горные храмы: в какие страны ехать за живописными автомобильными маршрутами

Рассказываем, что посмотреть за рулём в Монголии, Норвегии, Черногории и других странах.

Путешествие на своем или арендованном автомобиле – отличный способ исследовать новую страну без групповых автобусных экскурсий и выяснения подробностей расписания общественного транспорта. Да, такая поездка потребует определенной сноровки и выносливости, но это того стоит — особенно если выбрать живописный маршрут.

В нашем материале вместе с Яндекс Путешествиями расскажем, куда и откуда стоит ехать на машине, чтобы очароваться красотой окружающей природы и спланировать приятный автомобильный отдых с ощущением полной свободы.

Грузия и Армения

Монастырь Хор Вирап на рассвете, Армения Фото: Дмитрий Шишкин / фотохостинг rtraveler.ru

Любой, кто был в одной из этих прекрасных стран, сразу вспомнит уникальные неовизантийские храмы ранних веков, подчеркивающие прелесть полей, рек и, конечно, гор.

Доехать до Тбилиси из Еревана можно через «армянскую Швейцарию» — так называют северо-восток Армении, славящийся живописными видами. Путь предстоит через голубое озеро Севан. Из окна будет видно курортный и одновременно этнический Дилижан — если решите туда заехать, то кроме известных на весь мир монастырей Агарцин и Гошаванк посетите также улицу Шарамбеяна, что скрылась в тенях национального парка — прекрасный образец деревянного зодчества. Здесь кипит жизнь, работают галереи, ремесленные лавки и музеи.

Необходимо учесть, что дорога идет серпантином: водителю нужно быть осторожным на сложных горных поворотах. В среднем маршрут Ереван-Тбилиси занимает 7-8 часов.

Черногория

Будва Фото: Алексей Шевченко / фотохостинг rtraveler.ru

Попав в Черногорию, не поддавайтесь соблазну провести весь отдых на пляжах, которые омываются лазурной водой Адриатического моря. Если вы не любите подолгу сидеть (точнее, лежать) на месте, откройте для себя черногорский автотуризм и уникальные пейзажи.

Черногория — страна густых лесов, граничащих с голубыми бухтами. Чтобы увидеть все сразу, советуем отправиться из Будвы к ущелью Грло Соколово. Почти каждый отзыв об этом месте сопровождается восклицанием — фото не может передать и малой части красоты этого места. Немало пасторальных пейзажей автолюбители увидят и по дороге к ущелью: стада коров, старинные зеленые деревья и покрывала крокусов. Маршрут предполагает посещение реки Црноевич и Скадарского озера, а также катуна (горной деревни) Кучка Корыта.

Приготовьтесь к неспешной поездке по местным достопримечательностям. Их настолько много, что даже если свернете с намеченного пути, вряд ли пожалеете. Общий путь займет скорее всего весь день, если выехать рано утром. Если же дорога кажется трудной, можно заночевать в Подгорице (в центре есть гостиница Kerber Podgorica).

Кстати, здесь можно арендовать машину, если решите поехать по укороченному маршруту из черногорской столицы.

Монголия

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Рассвет в Баянзаге. Баянзаг (Пылающие Скалы) расположены на юге Монголии, в провинции Умнеговь, в пустыне Гоби. Фото: Дмитрий Саприн / фотохостинг rtraveler.ru

Многовековая история этого края отражается и в наскальных рисунках, и в средневековых храмах. Аутентичная Монголия не так проста для путешествия на машине, поэтому за рулем ее изучают разве что смельчаки и экстремалы.

Страна очень малонаселенная, жизнь здесь сосредоточена в нескольких крупных городах, в том числе столице Улан-Батор. Здесь есть интересные музеи (например, естественной истории), а также необычные памятники, напоминающие о национальных достижениях. Перед долгой дорогой неплохо отдохнуть и сходить, например, в SPA. Сделать это можно в отеле Chinggis Khaan, внешне напоминающем пирамиды Майя.

А путь из Улан-Батора до пустыни Гоби предстоит неблизкий. Чтобы доехать до самых высоких барханов, нужно проехать города Даланзадгад и Баяндалай. Дороги не отличаются комфортом, поэтому автопутешественникам нужно запастись терпением, бензином, пресной водой и пятым колесом.

Вся дорога может занять примерно 12 часов. Отправляться одному на своей машине точно не стоит, лучше найти компанию и создать мини-караван из нескольких машин.

Норвегия

Осло-фьорд (Oslofjorden), Норвегия Фото: Борис Тополянский / фотохостинг rtraveler.ru

Озёра, леса и фьорды — в этих словах сразу слышится что-то скандинавское. Норвегия может похвастаться всем перечисленным в избытке. Удивительные туманные долины сменяются здесь лесистыми холмами, а города привлекают уютностью и комфортабельностью.

В северном королевстве немало замечательных мест, обязательных для визита — утес Прекестулен или Скала-Кафедра, гора Ульрикен рядом с городом Берген, замок Акерсхус в Осло и многое-многое другое. Мы расскажем о пути из Осло на самую южную точку страны — потрясающий маяк Линдеснес. Чтобы добраться сюда, нужно проехать по норвежскому участку автомагистрали Е18. Затем завернуть на Е39. По дороге вы пересечете Сандефьорд, Гримстад и Кристиансанн.

В результате путешествия вы сможете насладиться захватывающим видом на Северное море. Посмотреть на маяк со стороны можно из окон отеля Lindesnes Havhotell со всеми удобствами в номере и лаконичным светлым интерьером.

Автопоездка может стать затруднительной из-за необходимости шенгена и дороговизны путешествия (высокая стоимость бензина). Весь путь займет около 6-7 часов, если не делать долгих остановок.

ЮАР

ЮАР. Побережье Хермануса Фото: Денис Ульянкин / фотохостинг rtraveler.ru

Южно-Африканская Республика благожелательна к туристам и предлагает много вариантов для отдыха. Комфортные тут и автодороги, позволяющие без проблем насладиться пейзажами сафари.

Рассмотрите маршрут из Претории в Национальный парк Крюгер. Дорогу можно проложить через Полокване, более известный как Питерсбург, симпатичный город в провинции Лимпопо. Двигаться нужно по маршрутам N1 и R71 из центра страны на Восток, ближе к побережью Индийского океана.

Национальный парк Крюгер — старейший в ЮАР. Здесь протекает Крокодиловая река с говорящим названием. Также в парке можно найти следы древнего человека, посмотреть на африканского слона и редкого белого носорога. Остановиться можно в кемпинге Pafuri.

Дорога займет около 6-7 часов, поэтому стоит запастись всем необходимым и подготовиться к погружению в невероятный африканский колорит.