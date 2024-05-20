Степная одиссея: по Калмыкии на Москвиче 6

Эта удивительная азиатская республика, которая при этом географически относится к Европе, – одно из самых экзотических направлений для туризма в нашей стране. На новом Москвиче 6 мы отправились в путешествие по буддийским храмам, бескрайним степям, барханам и соленым озерам Калмыкии.

Приобщиться к буддизму

Калмыкия – единственный регион Европы, где официальной религией является буддизм. В XVII веке его принесли с собой ойраты — выходцы из Западной Монголии, которых впоследствии и стали называть «калмыками», то есть «отделившимися».

В советское время все буддийские храмы (здесь они называются хурулами) были закрыты, их монахи разогнаны, так что самый старый из действующих — хурул Сякюсн- Сюме, построенный в 1996 году на освященной самим Далай-ламой XIV площадке. Внутри — статуя Будды и тибетские тханка (буддийские иконы), полихромные росписи и фимиам благовоний, но главное — фантастическая атмосфера спокойствия и умиротворения, приглашающая к вдумчивой медитации.

Ещё больше дух захватывает от «Золотой обители Будды Шакьямуни» — это важнейшая достопримечательность республики и хурул-рекордсмен: в крупнейшем буддийском храме Европы установлена и самая большая на континенте статуя просветленного принца Гаутамы.

Каждое утро здесь проходит служба, на которую приглашаются все желающие, а после нее можно заглянуть в небольшой, но впечатляющий Музей буддизма на цокольном этаже — собственно, это лучшее место, чтобы узнать об истории этой мировой религии, связи калмыков с Тибетом и много о чем еще.

От «Золотой обители» рукой подать до центральной площади Элисты — на том месте, где когда-то стояла статуя Ленина, сегодня возвышается 15-метровая Пагода семи дней. Интересна она не только своей архитектурой, но и двухтонным молитвенным барабаном из меди и сусального золота — в него заложено аж 75 миллионов мантр, и на поверхности на санскрите, тибетском и калмыцком языках выбита знаменитая мантра «Ом мани падме хум».

Соль земли

В Калмыкии только одна крупная природоохранная территория, зато какая! Биосферный заповедник «Чёрные земли» возник на территории, которая когда-то служила пастбищем для стад коров и баранов, к тому же снег здесь не задерживается даже в холодные зимы – отсюда и название.

Его главное сокровище — популяция сайгаков, небольших, диковинных на вид и чрезвычайно быстрых антилоп, самых северных в мире. Правда, увидеть их вблизи можно лишь в жару, когда сайгаки собираются у степных озер на водопой — в любое же другое время они не подпускают к себе ближе, чем на километр.

Рядом, на территории заказника «Меклетинский», можно увидеть куда более стационарные объекты — цепочку солёных озёр розового цвета, зимой наполняющихся водой после дождей и летом засыхающих до хрустящей и переливающейся на солнце кипенно-белой корки. Эти места иногда называют «Мёртвым морем» — и соли, и содержащиеся под ними грязи обладают целебным эффектом.

А полоску расположенных неподалёку золотистых барханов именуют «мини Дубаем», хотя с тем же успехом песчаную гряду можно представить и в африканской Сахаре. Кстати, эти барханы поют — в определённых условиях они могут издавать глухой рокочущий звук, порождаемый движением сухих округлых песчинок: напоминает пролёт авиалайнера.

Автомобиль: Москвич 6

Домчать из Москвы до Элисты за один световой день? Нет ничего проще за рулем Москвича 6! Динамичный и при этом удивительно экономичный автомобиль легко проглатывает километр за километром, легко обходит «соперников» на поворотах (всё благодаря турбированному двигателю объёмом 1,5 литра), легко управляется – пожалуй, именно слово «легко» здесь ключевое.

Удобные эргономичные сиденья, кожаный руль, большой мультимедийный экран, на который выведены основные электронные кнопки управления (правильнее будет сразу подключить телефон через Android Auto или Apple CarPlay и по полной использовать функционал дисплея — сверяться с навигатором, звонить и выбирать саундтрек для поездки), отделка мягкой экокожей с прострочкой плюс множество ассистентов водителя, система бесключевого доступа и элегантный запуск двигателя кнопкой — слово «комфорт» тоже про Москвич 6.

Добавьте к этому большой люк (в некоторых комплектациях) и вместительный 540-литровый багажник (можно по частям сложить заднее сиденье для перевозки велосипедов, палаток, походных столиков со стульями), выходы для подзарядки гаджетов даже для сидящих сзади пассажиров и получите практически идеальный автомобиль для длительных путешествий. Которые, при этом, не ограничиваются асфальтом — Москвич 6 не испугается и съездов на грунтовки, чтобы поближе подобраться к интересным природным достопримечательностям, а светодиодная оптика укажет путь даже в безлунные ночи.

Национальное достояние

Ну и последний момент —по очередности, а не по значению. Республика Калмыкия — одно из самых доступных в нашей стране мест для того чтобы открыть для себя этнический туризм. Здесь даже можно остановиться на ночь в калмыцкой кибитке — вариации монгольской юрты, только более высокой, стройной, без внутренних перекладин.

В расположенном в посёлке Адык — удобной точке входа для посещения «Чёрных земель» и заказника «Меклетинский» — этнохотоне (то есть этнографическом поселении) стоят несколько таких кибиток, причем одна из них музейная. Калмыцкие головоломки и буддийские тханка, флейты и домбры можно и нужно не только рассматривать, но и трогать, а национальные костюмы и доспехи еще и мерять.

Не стоит отказывать себе и в знакомстве с калмыцкой кухней, которую легко найти во многих заведениях — как в Элисте, так и в придорожных кафе. Берики — крупные пельмени с бульоном. Дотур — суп из тушёных потрохов ягненка. Махан шелтяган — тоже суп, что-то вроде шурпы с бараниной на косточке. Хуурсн махн — обжаренная телятина с овощами и лапшой.

Наконец, борцоги — жареные в масле на сковородке пончики без начинки, которые принято подавать к знаменитому калмыцкому чаю, джомбе. Джомба — напиток на основе микса из зелёного и чёрного чаёв, молока, сливочного масла, соли, перца, лаврового листа, иногда и мускатного ореха. Напиток настолько наваристый, что его впору сравнивать с супом — оно и неудивительно, ведь задачей такой похлёбки было не только утолить жажду, но и напитать силами для кочевий. В нашем случае — автомобильных.