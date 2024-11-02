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Сентябрь – ноябрь

Russian Traveler №4(13) 2024
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Спецноминация от Jetour: поделись автомаршрутом!

№ 4 (13)

Сентябрь – ноябрь

Russian Traveler №4(13) 2024
Спецноминация от Jetour: поделись автомаршрутом!
Спецноминация от Jetour: поделись автомаршрутом!

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Стоимость авиабилетов по России увеличилась на 15% за последний год

Фото: Igor Starkov / Unsplash

Сочи, Россия

Самыми популярными направлениями для путешествий по стране остаются Сочи, Москва и Санкт-Петербург.

Средний чек на авиабилеты в этом году вырос на 22%, следует из результатов исследования данных клиентов T-Рассрочки. В среднем россияне заплатили за авиапутешествие одним чеком 25,587 рублей в период с января по сентябрь 2024 года, а год назад – всего 21,002 рублей. 

При этом самый значительный подъем цен был зафиксирован именно на внутренние перелеты – средний чек подорожал на 15%, с 14,857 до 17,145 рублей. Стоимость авиаперелетов по странам СНГ изменилась меньше всего, на 2% (с 27,541 до 28,036 рублей), а средний чек на международные направления подрос на 8% (с 58,001 до 62,421 рублей). 

Анализ данных транзакций клиентов Т-Банка за первые девять месяцев 2024 года показал, что россияне стали чаще брать рассрочку для полетов в ОАЭ и Таиланд, а вот интерес к путешествиям в Турцию стал понемногу затихать, хотя направление всё равно остаётся одним из самых популярных. По данным сервиса, доля пассажиропотока в Турцию уменьшилась с 40% до 28% в этом году, а в Таиланд и ОАЭ наоборот возросла – до 22% и 13% соответственно. 

Среди путешественников по России самый высокий поток пассажиров наблюдается в сторону Москвы. Россияне часто берут «в рассрочку» путешествия в столицу, но ещё более популярной и доступной эта опция стала для отправляющихся в Сочи. 

Опрос россиян старше 18 лет также показал, что большинство из них (74%) путешествуют в среднем 2-3 раза в год. При этом 59% респондентов отметили, что хотя бы раз отправлялись в спонтанное путешествие – чаще всего такое решение было связано с желанием сменить обстановку. 

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