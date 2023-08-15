Стоимость отдыха в Турции для россиян побила все рекорды

Стоимость туров выросла более чем в полтора раза – с января 2023 года.

Стоимость поездок на отдых в Турцию из России в июле поднялась до исторического максимума с начала 2001 года и составила в среднем 83,4 тысячи рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

Стоимость туров в Турцию с 2001 года (в среднем 11 тысяч рублей) постепенно повышалась и дошла в январе 2023 года до 52,1 тысячи рублей. Резкое повышение было зафиксировано в мае, когда туры с 69 тысяч рублей поднялись до 76,2 тысячи. В июне этого года стоимость выросла до 81,1 тысячи, а в июле поездки подорожали еще на 2,4 тысячи – до 83,4 тысячи рублей.

По словам экспертов, рост стоимости отдыха в Турции связан с повышением курса доллара и евро, повышением цен на продукты, электроэнергию и топливо в Турции.

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Исторического максимума в июле 2023 года достигли и цены на поездки в ряд других стран. В их числе Республика Беларусь – рост до 29,3 тысячи рублей, страны Закавказья (Азербайджан, Армения, Грузия) – до 54,5 тысячи, и Средняя Азия (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан) – до 63,3 тысячи рублей.